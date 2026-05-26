Teška prometna nesreća u Kaštelima: Promet zasad zatvoren u oba smjera

U utorak navečer u 21 sat i 12 minuta dogodila se teška prometna nesreća na staroj kaštelanskoj cesti, nedaleko od raskrižja kod Lidla i StopShopa.

U prometnoj nesreći sudjelovala su dva osobna automobila i motocikl.

Prema informacijama čitatelja, promet je u vrijeme pisanja ovog članka bio zatvoren u oba smjera. Moguće da će cesta brzo biti puštena u promet.

U PU splitsko-dalmatinskoj nam kažu da su dvije osobe zatražile liječničku pomoć. Stupanj njihovih ozljeda nije poznat, neslužbeno, ne bi se trebalo raditi o ozljedama opasnim po život. Policija zasad raspolaže informacijom da su u ovoj prometnoj nesreći sudjelovali osobni automobil i motocikl.

Također, iz policije pozivaju vozače na dodatan oprez prilikom prolaska ovim područjem.

Više informacijama znat će se uskoro.