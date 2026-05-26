Orešković o Thompsonovom koncertu na HRT-u: "Dobro je da se taj spektakl U-tjelovi još jednom, na Tijelovo"

Nakon što je objavljeno da ćeu četvrtak, 4. lipnja, na Drugom programu prikazati integralnu snimku koncertau trajanju od 180 minuta, reagirala je saborska zastupnica

U objavi na društvenim mrežama kritizirala je odluku javne televizije, povezujući prikazivanje koncerta s, kako tvrdi, širim procesom normalizacije ustaškog pozdrava i povijesnog revizionizma.

“HRT će mu dati institucionalnu dimenziju”

“Dobro je da se taj spektakl U-tjelovi još jednom, na Tijelovo. HRT kao javni medijski servis, dat će mu institucionalnu dimenziju”, napisala je Orešković.

U objavi je predložila i da se, kako kaže, snimi uvodna emisija “poput onih koje se prikazuju neposredno prije velikih utakmica ili Eurosonga”, u kojoj bi se govorilo o političkom i društvenom kontekstu koncerta.

Spominje Plenkovića, Francetića i ‘za dom spremni’

Orešković je pritom spomenula premijera Andreja Plenkovića, navodeći da je s djecom došao na generalnu probu, kao i događaje u Zagrebu uoči koncerta, među kojima izdvaja pjevanje o Juri Francetiću u Bogovićevoj ulici.

Osvrnula se i na oslobađajuću presudu zbog uzvika “za dom spremni” u prijenosu uživo, navodeći da je počinitelj, prema njezinim riječima, bio “uzbuđen iščekivanjem velikog spektakla”.

“Bilo je sve samo ne koncert zbog glazbe”

“Spektakl je doista bio velik. Bio je sve samo ne koncert na kojem se publika okuplja zbog glazbe”, poručila je Orešković.

U nastavku je navela da se, prema njezinu mišljenju, nakon koncerta dogodila “turneja Thompsonovanja” po Hrvatskoj i BiH, ali i “normalizacija ustaškog pokliča i rehabilitiranje NDH”.

Oštra kritika javne televizije

Orešković smatra da prikazivanje koncerta na javnoj televiziji ima šire značenje od samog emitiranja glazbenog događaja.

“Kralj je ipak samo jedan, ne mogu biti dva”, napisala je u završnici objave, nastavljajući kako je riječ o “kralju domoljublja zaogrnutog u ustaške pokliče” i državi u kojoj su, prema njezinoj tvrdnji, “državne institucije u službi jedne političke stranke”.

HRT je ranije najavio da će koncertna snimka prikazati trosatni spektakl održan 5. srpnja 2025. na zagrebačkom Hipodromu.