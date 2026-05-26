Splitski kvart proslavio svoj župni blagdan, uslijedila fešta. Šuta i Čogelja se pridružili građanima

Nakon misnog slavlja uslijedilo je druženje i fešta u župnom dvorištu, uz glazbeni program i zajedništvo okupljenih vjernika.

Splitska salezijanska Župa Kman jučer je svečano proslavila svoj župni blagdan Marije Pomoćnice kršćana.

Proslava je započela blagoslovom djece, nakon čega je u 18 sati služena svečana sveta misa s procesijom. Misno slavlje predvodio je mons. Marko Kovač, uz sudjelovanje svećenika, župljana i brojnih vjernika koji su ispunili crkvu i prostor oko nje.

Svečanosti su nazočili i splitsko-dalmatinski dožupan Stipe Čogelja te gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.

Donosimo fotogaleriju Bepa Perišića.

