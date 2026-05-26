Blanša se svega nagledala u staroj gradskoj jezgri, ali sada je doživjela nešto sasvim drugačije

Stanovnica povijesne jezgre Splita, Blanša Čolak, posljednjih je godina splitskoj javnosti postala poznata po svojoj upornoj borbi protiv neprimjerenog ponašanja dijela turista u staroj gradskoj jezgri. Njezine snimke i objave često su upozoravale na buku, nered i nepoštivanje prostora u kojem ljudi ne samo prolaze, nego i žive.

Dalmacija Danas ranije je pisala o slučaju iz centra grada koji je upravo Čolak snimila i objavila u Facebook grupi Get Getanim, a na kojem se vidjelo neprimjereno ponašanje turista u blizini izloga i ulaza u trgovinu. O Blanši Čolak pisali su i drugi mediji, opisujući je kao jednu od najpoznatijih stanarki splitskog Geta koja redovito dokumentira probleme s kojima se susreću stanovnici Dioklecijanove palače i okolnih ulica.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

No, iz istog tog dijela grada sada stiže jedna sasvim drugačija priča.

Strana turistkinja Neda ovih dana boravi u Splitu i, umjesto da grad promatra samo kroz objektiv mobitela ili kao kulisu za brzi prolazak, odlučila ga je – naslikati. Svoj slikarski pribor postavila je u staroj gradskoj jezgri i na platnu zabilježila motive kamenih ulica, pročelja, škura i balkona koji Splitu daju njegov prepoznatljivi šarm.

Među motivima koje je naslikala našao se i balkon Blanše Čolak.

U vremenu kada se o turizmu u centru Splita najčešće govori kroz prizmu buke, nereda i neprospavanih noći, ovaj prizor djeluje gotovo simbolično. Umjesto nove snimke neprimjerenog ponašanja, iz Geta nam dolazi slika poštovanja, pažnje i tihe fascinacije gradom.

Turistkinja je na pločniku postavila slikarski stalak, boje i platno te se posvetila detaljima splitske arhitekture. Na slici se prepoznaju kamene kuće, zelene škure, balkoni i mirna atmosfera starog grada – onakvog kakvog ga njegovi stanovnici žele sačuvati.

Nisu svi turisti isti. Neki dođu, prođu i ostave nered. A neki zastanu, pogledaju prema gore – i ostave najljepši trag - onaj umjetnički.