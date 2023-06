NOVA SPLITSKA HEROINA, SAMA UVODI RED U GET Temperamentna Blanša Čolak otvorila dušu Dalmaciji Danas: "Pijana rulja izađe iz kluba i napravi problem! Centar grada je džungla, kao da životinje šeću ulicama..."

Blanša Čolak, stanovnica splitskog Geta oduševila je širu javnost nakon što je na društvenim mrežama objavljena zanimljiva snimka. Temperamentna Splićanka redovito upozorava i viče na turiste koji se u centru grada nedolično ponašaju. Tako već dvije godine uvodi red u sami centar grada.

Naime, već je od ranije poznato da su razgolićeni i alkoholizirani mladi turisti postali su veliki problem stanovnicima centra podmarjanskog grada.

"Unaprijed smo se pripremili"

Svake večeri ljudi iz ovog dijela Splita ne mogu spavati. Budi ih buka turista koji se nedolično ponašaju, mnogi od njih ispod prozora i ispred ulaznih vrata stanara obavljaju nuždu, povraćaju, a "maštoviti" i alkoholizirani partijaneri nerijetko vode ljubav na javnim mjestima, i dvorištima Getana.

Dalmacija Danas je kontaktirala Blanšu, kazala je da je sve počelo prošle godine. Tada je joj je 'pukao film' i počela je vikati na neodgojene turiste koje je susretala na ulicama centra Splita.

"Još prošle godine sam počela uvoditi neki red u ulicu. Kada bi se neodgojeni turisti počeli neprilagođeno ponašati, ja bi sa svog prozora vikala na njih i upozoravala bi ih! Nemam društvene mreže i nigdje nisam objavljivala što sam sve snimila sa svog prozora. No, ove godine se sve promijenilo, Naime, unaprijed smo se pripremili te sam se povezala s gospođom koja vodi Facebook grupu Get Getanima i njoj redovito šaljem fotografije i video zapise koje snimim sa svoga prozora u Cosmijevoj ulici.

"Mladi turisti se opijaju za doslovno nikakve novce"

Otkriva da su svi stanovnici na rubu živaca, kaže da je ponašanje mladih pijanih turista postalo nesnošljivo.

"Svi u centru grada patimo zbog ponašanja turista, ovo je postalo nesnošljivo. Svake noći vam dežuram, budna sam od ponoć i pol do tri - četiri ujutro. Snimim sve što ugledam i to sve proslijedim administratorima grupe Get Getanima. Živim u Cosmijevoj ulici u centru grada, između Pjace i Prime grad, sa svog prozora sve snimim i to proslijedim na Facebook. Neka ljudi vide s čim se susrećemo", odrješita je temperamentna Getanka.

Tvrdi da su ove godine problemi stanara još veći nego prošlih godina. Veli da je u Getu jako puno noćnih klubova i pubova iz kojih se stvara velika i za stanovnike zastrašujuća buka.

"Imamo ove godine još većih problema. U ulici je nekoliko noćnih klubova i pubova, i oni imaju te neke turističke ture. Mladi turisti se opijaju za doslovno nikakve novce, i nakon što se izopijaju, krene u neko doba noći prava turneja kroz grad. Najgore vam bude sat vremena iza ponoći, tada najčešće stotine turista izađe iz tih pubova i diskoteka i onda krene juriš po ulicama centra grada", govori za Dalmaciju Danas.

"Pijana rulja izađe iz kluba, to je problem"

Rekla je Dalmaciji Danas da je sa svoga prozora vidjela sve i svašta. Bilo je i seksa i povraćanja, ali i obavljanja nužde ispred tuđih ulaznih vrata.

"Svaki gost je osebujan za sebe. Svega tu ima, od povraćanja, obavljanja nužde, seksa. Ma svega, svakoga jada sam se nagledala. To je užas i katastrofa. Neki gosti su pristojni. Kada ih se zamoli da budu tiši, onda oni to i poslušaju, neki se rugaju i viču, podjedinici su vrlo drski i bezobrazni. Svega, baš svega ima...", kazuje Blanša.

Međutim, gradska vlast donijela je odluku o kaznama za sve one koji se nedolično ponašaju u centru Splita. No, prema riječima Getanke, ništa se drastično nije promijenilo.

"To je stvarno zanemarivo, najveći problem su diskoteke koje su u centru grada. Split je valjda jedini grad u svijetu koji u centru grada ima četiri noćna kluba. Prava buka nastaje u sitnim noćnim satima kada pijana rulja izađe iz kluba, to je problem, to je najveći problem za nas stanare Geta. Ipak, moram pohvaliti policiju. Ljudi se trude, daju sve od sebe, i gradski redari daju sve od sebe, nije im lako. Turisti se utišaju kada ugledaju policiju, ali ovih što bauljaju po gradu je puno, raštrkani su po svim kvartovima i policajci ne mogu sve to popratiti. Uvijek nam govore da ih zovemo kada nam netko ometa miran san, i hvala im na tome. Razumijem i jadne policajce, ne mogu oni sve to pohvatati, riječ je o stotinama, tisućama ljudi", jasno će za Dalmaciju Danas Blanša Čolak.

"Neka se mladi ljudi vesele, ali neka nas ne uznemiravaju"

Otkriva da se i ona bavi turizmom i iznajmljivanjem apartmana. No, ona sa svojim gostima od starta ima jasnu komunikaciju.

"Bavim se i ja turizmom, i ja zarađujem od toga. Ali, ovo je previše. Ja svoje turiste upozorim na ponašanje, i oni su mirni. Centar Splita postao je džungla, prije su bili normalni decibeli na našim ulicama. Ovo sada, kao da životinje šeću našim ulicama. Ne smeta mi mladosti, svi smo bili mladi i veseli. To je normalno, ali mladost se mora znati ponašati. Mi nismo ljudima zvonili po parlafonima, nismo razbijali i urinirali ispred tuđih vrata i prozora. Nismo to radili, postojala su neke granice. Neka se mladi ljudi vesele, ali neka nas ne uznemiravaju i neka ne ruše imovinu našega grada", podvukla je.

Ipak, simpatična Getanka je optimistična. Vjeruje da će jednom doći i bolji dani za stanovnike centra grada podno Marjana.

"Optimistična sam, takva sam oduvijek bila. Vjerujem da će stvari krenuti na bolje. Čvrsto vjerujem u takav rasplet događaja u podmarjanskom gradu", zaključila je Blanša Čolak, stanovnica splitskog Geta za Dalmaciju Danas.