Požar u srcu Splita: Gorjelo u Radunice, na teren dojurili vatrogasci, policija i hitna pomoć

Na intervenciju su izišla četiri vatrogasna vozila JVP-a Split i DVD-a Split, a promet u blizini Pazara osiguravala je policija

Kasno sinoć, oko 23 sata, izbio je požar na objektu u Zagrebačkoj ulici u Splitu, na početku Radunice.

Na teren su odmah upućene vatrogasne snage. Prema prvim informacijama, intervenirali su pripadnici JVP-a Split i DVD-a Split s ukupno četiri vozila.

Prema prvim informacijama, planuo je napušteni objekt.

Zbog intervencije vatrogasaca promet u tom dijelu grada osiguravala je policija, a na mjesto događaja stigla je i ekipa hitne medicinske pomoći.

Za sada nema službenih informacija o uzroku požara, kao ni o eventualno ozlijeđenim osobama ili nastaloj materijalnoj šteti.

Više informacija o ovom događaju bit će poznato tijekom jutra.

