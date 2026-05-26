Niste bili na Thompsonovom koncertu na Hipodromu? HRT ga prikazuje u trajanju od tri sata

održao je 5. srpnja 2025. godine veliki koncert na zagrebačkom, koji je, prema najavi HRT-a, ušao u povijest kao najposjećeniji jednovečernji koncert s plaćenim ulaznicama ikad održan u povijesti glazbe.

Kako navode s HRT-a, tim je koncertom oboren domaći rekord, a Hrvatska je upisana na svjetsku glazbenu kartu.

Tri sata koncertnog spektakla

Koncertna snimka, kako ističu s HRT-a, vjerno prikazuje impresivnu produkciju i atmosferu velikog glazbenog događaja na otvorenom.

Na koncertu su izvedene pjesme iz presjeka Thompsonova opusa, među kojima su “Ustani iz sjene”, “Ravnoteža”, “Dolazak Hrvata”, “Duh Ratnika”, “Kletva kralja Zvonimira”, “Gospin dom”, “Zaustavi se vjetre”, “Sine moj”, “Ratnici svjetla”, “Geni kameni”, “Moj Ivane”, “Iza devet sela”, “Devedeset neke” i “Lijepa li si”.

Prijenos na Drugom programu HRT-a

Integralna snimka koncerta, u trajanju od 180 minuta, bit će prikazana u četvrtak, 4. lipnja, na Drugom programu HRT-a s početkom u 20:15 sati.