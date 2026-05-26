Bulj traži bolnicu u Sinju: "Djeca iz Cetinske krajine više ne rađaju u svom gradu, a roditelji za brojne zdravstvene usluge moraju u Split"

Gradonačelnik Sinja i saborski zastupnik Mosta Miro Bulj ispred Ministarstva zdravstva ponovno je upozorio na probleme u zdravstvenom sustavu Sinja i Cetinske krajine.

Bulj tvrdi da se stanovnici tog područja svakodnevno suočavaju s nedostatkom osnovnih zdravstvenih usluga, zatvorenim ambulantama, manjkom pedijatara, ukinutim rodilištem i smanjenom dostupnošću laboratorijskih pretraga.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

“Roditelji s bolesnom djecom danas u Sinju doslovno udaraju nosom u zaključana vrata ambulanti”, poručio je Bulj, dodajući da ih na vratima dočekuju obavijesti da liječnika nema i da zamjena radi u drugom gradu.

Traži osnivanje Opće bolnice u Sinju

Bulj smatra da je takvo stanje nedopustivo, osobito jer se radi o području s više od 50 tisuća stanovnika, koji, kako kaže, imaju jednako pravo na zdravstvenu zaštitu kao i građani Zagreba ili bilo kojeg drugog dijela Hrvatske.

Podsjetio je i da je rodilište u Sinju zatvoreno, zbog čega se djeca iz Cetinske krajine više ne rađaju u svom gradu, dok roditelji za brojne zdravstvene usluge moraju putovati u Split.

Time se, upozorava, dodatno opterećuje već prekapacitirani bolnički sustav.

“Umjesto rješenja, stanje je još lošije”

Bulj je naveo da je prije pet mjeseci održao sastanak s ministricom zdravstva, koja je, prema njegovim riječima, obećala poboljšanje zdravstvenih usluga i pokretanje projekta Opće bolnice Sinj.

“Umjesto konkretnih rješenja, danas imamo još lošije stanje”, poručio je.

Tvrdi i da mu Ministarstvo nije odgovorilo na službene dopise, dok građani svakodnevno osjećaju posljedice, kako kaže, nebrige države.

Posebno upozorio na nedostatak pedijatara

Bulj je posebno upozorio na kronični nedostatak pedijatara u Dalmatinskoj zagori, kao i na izostanak ulaganja u specijalizacije, dijagnostiku i zdravstvenu infrastrukturu.

“Od Knina do Neretve danas je svega nekoliko pedijatara. To je poraz zdravstvene politike. Ne ulaže se u mlade liječnike, ne otvaraju se specijalizacije i ne stvaraju se uvjeti da zdravstveni djelatnici ostanu raditi u manjim sredinama”, naglasio je Bulj.

Najavio pritisak na nadležne institucije

Za stanje u zdravstvu odgovornima smatra Ministarstvo zdravstva i Splitsko-dalmatinsku županiju, koja upravlja Domom zdravlja.

“Cetinska krajina ne smije biti zaboravljeni dio Hrvatske. Ovo nije pitanje politike, nego jednakosti građana i prava na zdravstvenu zaštitu”, poručio je Bulj.

Najavio je nastavak aktivnosti i pritisak na nadležne institucije sve do ispunjenja zahtjeva za vraćanjem zdravstvenih usluga i pokretanjem Opće bolnice Sinj.

“Ovo je posljednje upozorenje. Tražimo konkretne poteze, a ne nova obećanja. Građani Cetinske krajine zaslužuju dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Od toga nećemo odustati”, zaključio je Bulj.