HDZ vodi, SDP raste. Sprema se velika koalicija, treba li Plenković biti zabrinut?

Svibanjski Crobarometar donosi nove podatke o rejtingu stranaka, popularnosti političara i problemima koje građani vide kao najveće u Hrvatskoj.

Prema istraživanju, HDZ je i dalje prvi izbor ispitanika s 27,2 posto podrške birača. Slijedi SDP s 20,3 posto, dok je Možemo na 12,3 posto. Most ima 7,9 posto podrške, a Domovinski pokret ovaj je mjesec na 3 posto.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Hrvatska stranka umirovljenika i stranka Drito imaju po 2,2 posto, dok su sve ostale stranke ispod dva posto podrške, javlja Nova TV.

Jokić: “SDP se digao iznad psihološke granice”

Komentirajući rezultate, Boris Jokić istaknuo je stabilnost HDZ-a, ali i rast SDP-a.

“SDP se digao iznad psihološke granice od 20 posto nakon nekoliko mjeseci, ali još važnije je za napomenuti da Most i Možemo bilježe određeni porast tako da su u ovoj godini praktički na vrhuncu popularnosti među biračima. Domovinski pokret dolazi do granice od 3 posto što je za njih dobra vijest”, kazao je Jokić.

Govoreći o mogućoj suradnji SDP-a i Možemo, koji su krenuli u kampanju protiv inflacije, Jokić je ocijenio da je teško prognozirati njihove izglede protiv HDZ-a jer se ne zna kada će biti izbori.

“Ovo je pomalo zakašnjela koalicija, da je bila ranije možda bi i rezultati izbora bili drugačiji”, rekao je.

Dodao je kako nije dovoljno samo govoriti o inflaciji, nego treba ponuditi konkretna rješenja.

Milanović najpopularniji, Penava najnepopularniji

Na ljestvici najpopularnijih političara prvi je i dalje Zoran Milanović, o kojem 59 posto ispitanika ima pozitivan dojam.

Drugo mjesto dijele Biljana Borzan i Tomo Medved s 43 posto, treći je Ivan Anušić s 41 posto, a četvrti Andrej Plenković s 40 posto. Peto mjesto dijele Tomislav Tomašević i Nikola Grmoja s 38 posto pozitivnog dojma.

S druge strane, predsjednik DP-a Ivan Penava i dalje je najnepopularniji političar. O njemu 63 posto ispitanika ima negativan dojam. Slijedi premijer Plenković s 55 posto, zatim Gordan Jandroković s 54 posto, Tomašević s 53 posto i Ivana Kekin s 52 posto negativnog dojma.

“Hrvatice i Hrvati baš ne vole političare. Puno je više ovih koji imaju negativan stav o svima njima nego što imaju pozitivan. Kao najpozitivniji se kontinuirano izdvaja Zoran Milanović”, rekao je Jokić.

Korupcija i inflacija najveći problemi u zemlji

Građani kao najveći problem u Hrvatskoj i dalje najčešće ističu korupciju. Nju je ovaj mjesec navelo 65 posto ispitanika.

Na drugom mjestu su inflacija i rast cijena s 62 posto, što pokazuje da je pritisak na kućne budžete i dalje izrazito jak. Slijede niske plaće i loš standard s 51 posto, dok su male mirovine jedan od najvećih problema za 49 posto ispitanika.

Jokić je pritom naglasio da građani pod korupcijom ne misle samo na klasičnu korupciju, nego i na mito, nepotizam i klijentelizam.

“To su rak-rane ovog društva. Ako išta može ugroziti ovu vlast, to su korupcija, a onda inflacija”, poručio je Jokić.

Turudićevim radom zadovoljno tek pet posto ispitanika

Crobarometar je ovaj mjesec donio i podatke o tome kako građani ocjenjuju rad glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, koji je već drugu godinu na toj funkciji.

Njegovim radom nezadovoljno je 34 posto ispitanika, niti zadovoljno niti nezadovoljno je 38 posto, dok je zadovoljno tek 5 posto građana. Za Turudića nije čulo 7 posto ispitanika, a 16 posto ne zna.

“Samo 7 posto za njega nije čulo, imamo ministre koji lošije stoje. Ivan Turudić je ime koje je postalo čak i simbol. Ovdje je najznakovitija vrlo niska podrška njegovom radu, tek pet posto”, komentirao je Jokić.

Plenković daleko najprisutniji u medijima

Crobarometar donosi i podatke agencija Presscut i Medianet o prisutnosti političara u svim medijima tijekom protekla dva mjeseca.

Daleko najprisutniji je premijer Andrej Plenković s više od 12.600 pojavljivanja. Predsjednik Milanović imao je nešto više od 4000 pojavljivanja, dok je zagrebački gradonačelnik Tomašević zabilježio više od 3700 pojavljivanja.

Slijedi predsjednik Sabora Jandroković s više od 2200, dok ministar branitelja Medved ima nešto manje od 2000 pojavljivanja u medijima.

“Što si više u medijima, ljudi imaju reakciju na tebe. Ovdje je znakovita personalizacija Vlade kroz Andreja Plenkovića”, zaključio je Jokić.