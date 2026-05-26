Dalmacija se kuha debelo iznad 30, ali Mostar je danas imao ekstremnih 35°C. Nadate se zahlađenju? Prestanite se nadati...

Rijeka su područja u zemlji u kojima danas nije zabilježen vruć dan. Visoke temperature zraka bilježile su se i na kopnu i na moru, no u Dalmaciji je bilo najtoplije. Tamo su najviše dnevne temperature zraka većinom bile do 30 do čak 34°C.

More se sve više grije pa je danas u mnogim predjelima bilo 20 ili više stupnjeva. Ako izuzmemo zatvorene morske površine, Crikvenica je bila najtoplija s čak 22°C. 21°C je mjerila Malinska, 20°C Mali Lošinj i Opatija.

Dalmacija je malo svježija kada su površinske temperature mora u pitanju. Split je jutros mjerio 18, a popodne 19 stupnjeva.

Iznimno visoke temperature zraka posljednica su "omega" anticiklona koja dominira Starim kontinentom. Drugdje je bilo toplije nego u Hrvatskoj. Primjerice, Mostar je danas zabilježio 35°C, što nije bilo dovoljno za svibanjski rekord, a mnogo je zanimljivije da je ova vrijednost danas izmjerena u Londonu, što je apsolutni mjesečni rekord za taj grad i cijelo područje.

Ništa od osvježenja

Ako se nadate osvježenju sljedećih dana, prestanite se nadati. Bez obzira na to što će dio zemlje u srijedu zahvatiti oslabljena fronta, ona će donijeti tek mjestimične pljuskove, većinom unutrašnjosti zemlje. Na Jadranu će početkom četvrtka ponovno malo ojačati bura i ,nagađate, imat će fenski učinit pa bi upravo četvrtak mogao biti najtopliji dan tjedna.

Zadržat će se sunčano, samo u krajem srijede i u četvrtak popodne tek ponegdje postoji mogućnost prolaznog i vrlo izoliranog grmljavinskog pljuska.

Tek će krajem tjedna noći biti nešto ugodnije.

Iako se nalazimo u posljednjem tjednu klimatološkog proljeća, prave ljetne temperature zraka već su stigle.