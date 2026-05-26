Svetinja objavila novu obradu pjesme "Oluja": "Ovo je pjesma koja nosi posebnu emociju"

SVETINJA, jedini službeni Thompson Tribute Band u Hrvatskoj i regiji, nastavlja svoj glazbeni put novim video spotom za pjesmu „Oluja“, koji je premijerno objavljen u subotu, 23. svibnja.

Šesteročlani sastav, poznat po vrhunskoj produkciji i autentičnim interpretacijama Thompsonovih pjesama, ovoga puta donosi snažnu i emotivnu izvedbu pjesme koja među publikom ima poseban status.



Nakon uspjeha obrada poput „Ako ne znaš što je bilo“, „Diva Grabovčeva“ i „Ravnoteža“, SVETINJA je novim projektom još jednom pokazala koliko ozbiljno pristupa svakom glazbenom i vizualnom detalju. Spot za „Oluju“ donosi atmosferičnu produkciju, dojmljive kadrove i izvedbu koja vjerno prenosi emociju originalne pjesme.

„Svaka pjesma koju obrađujemo nosi svoju priču i emociju, a ‘Oluja’ je jedna od onih pjesama koje publika posebno osjeća. Željeli smo napraviti izvedbu koja će zadržati snagu originala, ali istovremeno donijeti i dio naše energije i identiteta,“ poručuju iz benda.

SVETINJA posljednjih mjeseci bilježi velik rast publike na društvenim mrežama i YouTubeu, a njihovi nastupi i video projekti okupljaju fanove iz cijele Hrvatske i regije. Bend je posebno prepoznat po tome što s velikim poštovanjem pristupa glazbenom nasljeđu Marka Perkovića Thompsona, uz modernu produkciju i snažan koncertni pristup.