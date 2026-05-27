Tip završio u zatvoru nakon divljanja u splitskom kafiću: Razbio čašu o glavu pa krvav vikao pred gostima

Splitska policija privela je 43-godišnjeg muškarca koji je u alkoholiziranom stanju narušavao javni red i mir u ugostiteljskom objektu na području Splita, zbog čega mu je sud odredio 12 dana zadržavanja u zatvoru.

Incident se dogodio u ponedjeljak, 25. svibnja, oko 19 sati. Prema informacijama policije, muškarac je u alkoholiziranom stanju vikao i galamio u ugostiteljskom objektu, nakon čega je uzeo čašu sa šanka i razbio je o vlastitu glavu, pri čemu se ozlijedio.

Nakon toga je krvav sjeo na terasu objekta te nastavio vikati i galamiti, uznemirujući goste i građane.

Policijski službenici ubrzo su stigli na mjesto događaja nakon zaprimljene dojave, no 43-godišnjak je po njihovom dolasku pokušao pobjeći.

Alkotestiranjem mu je izmjerena koncentracija alkohola od 2,30 promila. Prevezen je u bolnicu gdje mu je pružena liječnička pomoć te je zadržan na liječenju.

Nakon otpuštanja iz bolnice policija ga je, zbog ranijih pravomoćnih prekršajnih kazni za narušavanje javnog reda i mira u alkoholiziranom stanju, u žurnom postupku privela sudu.

Sud je prihvatio prijedlog policije te mu odredio zadržavanje u trajanju od 12 dana, nakon čega je predan u zatvor.