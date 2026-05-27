Ponavljaču iz Vrgorca oduzeto vozilo: Vozio iako mu je ukinuta dozvola, završio u zatvoru

Policijski službenici postupali su 25. svibnja na području Vrgorca prema 48-godišnjem višestrukom prometnom prekršitelju koji je ponovno zatečen za upravljačem unatoč tome što mu je vozačka dozvola ranije ukinuta i oduzeta.

Tijekom kontrole utvrđeno je da muškarac upravlja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, nakon što mu je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova.

Kako navodi policija, riječ je o višestrukom ponavljaču prometnih prekršaja koji je, unatoč ranije izrečenim kaznama, nastavio s opasnim ponašanjem u prometu. Zbog toga je uhićen, privremeno mu je oduzeto vozilo te je u žurnom postupku priveden na sud.

Policija je sudu predložila određivanje zadržavanja, kaznu zatvora u trajanju od 60 dana te trajno oduzimanje vozila.

Sud je prihvatio prijedlog policije i 48-godišnjaku odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana, uz obrazloženje da postoji opravdana bojazan da bi mogao nastaviti činiti teške prometne prekršaje.

Nakon odluke suda predan je u zatvor, dok će odluka o kazni za počinjeni prekršaj biti donesena naknadno.