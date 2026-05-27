Marijana Puljak oštro napala novog guvernera HNB-a: "Žigman je ruganje struci"

Saborska zastupnica Centra Marijana Puljak oštro je kritizirala imenovanje Ante Žigmana novim guvernerom Hrvatske narodne banke, poručivši da je riječ o “ruganju struci i opasnom riziku za stabilnost financijskog sustava”.

Puljak smatra da HDZ “ponovno nagrađuje kadrove iza kojih ostaje potop”, podsjećajući pritom na afere i probleme tijekom Žigmanova mandata na čelu HANFA-e.

– Dok se u uređenim demokracijama na čelo središnje banke postavlja ljude s besprijekornim rezultatima, HDZ ponovno nagrađuje kadrove iza kojih ostaje potop pa je tako Ante Žigman postao novi guverner HNB-a. Nakon svega što je dopustio u HANFA-i, njegovo imenovanje je ruganje struci i opasan rizik za stabilnost našeg financijskog sustava – poručila je Puljak.

Podsjetila je i na nalaze Državne revizije, navodeći da je “čak 89 zaposlenika HANFA-e trgovalo vrijednosnim papirima suprotno Zakonu o tržištu kapitala”.

– Umjesto trenutačnih smjena, Žigman je javno tvrdio da takva afera u HANFA-i nije moguća. Državna revizija ga je demantirala i potvrdila navode – rekla je Puljak.

Posebno se osvrnula na kibernetički incident u HANFA-i početkom 2024. godine, koji je opisala kao “najozbiljniji kibernetički incident u povijesti hrvatskog javnog sektora”.

– Sustavi su bili zaključani, podaci nedostupni, a institucija koja od financijskih institucija ultimativno zahtijeva najviše sigurnosne standarde, pala je jer interno nije imala posložene elementarne protokole zaštite – ustvrdila je.

Dodala je kako su stručnjaci tada upozoravali na probleme upravljanja i sigurnosti u državnim institucijama, ali da se nakon upozorenja “nije dogodilo ništa”.

– HDZ je odlučio čovjeka odgovornog za taj raspad promaknuti na najvažniju financijsku funkciju u državi. Osoba koja nije bila u stanju osigurati elementarnu digitalnu otpornost i zakonit rad vlastite agencije sada dobiva u ruke cjelokupni bankarski i financijski sustav Hrvatske – upozorila je Puljak.

Na kraju je poručila da guverner HNB-a mora jamčiti “institucionalnu čvrstoću, povjerenje i vrhunsko upravljanje rizicima u kriznim situacijama”.

– Ante Žigman je dokazao da ne posjeduje ništa od toga – zaključila je Puljak.