Split dobiva novi epicentar zabave: turnir, party i srijede koje se ne propuštaju

Za sve one koji smatraju da vikend ne bi trebao biti jedino vrijeme za izlazak, tu je i Good Vibes Night, koncept koji mijenja pogled na sredinu tjedna. Svake srijede od 20 sati, Kontraloop donosi opuštenu atmosferu, odličnu glazbu i ponudu kojoj je teško reći ne. Sve pizze dostupne su po cijeni od 9 eura, dok svi kokteli koštaju 6 eura. Ovotjednu atmosferu dodatno će podići DJ Laaxen ritmovima koji pretvaraju običnu srijedu u večer punu energije i dobrih vibracija.

Drugi na redu je Turnir u kuglanju za amatere, koji se održava u četvrtak, 28. svibnja, od 18 sati. Svi u društvu imaju onaj par prijatelja koji tvrdi da "zna igrati", a sada je vrijeme da to i dokažu na stazi. Natjecanje je predviđeno za parove, a osim dobre atmosfere i sportskog duha, sudionike očekuju i vrijedne nagrade.

Pobjednički par osvaja 50% ukupne kotizacije i Kuglanje Deluxe paket, drugo mjesto donosi 30% kotizacije i Kuglanje Premium paket, dok treće mjesto osvaja 20% kotizacije i Kuglanje Standard paket. Kotizacija iznosi 15 eura po paru, a prijave su otvorene putem e-maila i telefona. Jedno je sigurno — prijateljsko nadmetanje vrlo brzo moglo bi prerasti u ozbiljnu borbu za prvo mjesto.

No to je tek početak.

Već 3. lipnja od 20 sati, Kontraloop postaje mjesto koje će okupiti sve željne vrhunske zabave na Pre-Summer Partyju. Večer donosi DJ Leetea za pultom, odličnu atmosferu i sadržaj koji garantira da nitko neće sjediti sa strane. Uz kupljenu ulaznicu, posjetitelji dobivaju tri gratis pića i neograničeno korištenje svih igara tijekom cijele noći. Cijena ulaznice iznosi 20 eura, dok studenti uz predočenje X-ice ostvaruju posebnu cijenu od 15 eura. Broj ulaznica je ograničen i mogu se kupiti isključivo na lokaciji, zato se preporučuje osigurati svoje mjesto na vrijeme.

rezervacije@kontraloop.hr

091/444-3004

rezervacije@kontraloop.hr

091/444-3004

