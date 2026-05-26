Ivošević: "Kod Šute je ovako nešto na Rivi moguće čak osam dana"

Ivošević: “Kod nas je to bila ustaljena praksa”

Velika promotivna instalacija Sephore, postavljena na splitskoj Rivi, izazvala je brojne komentare u javnosti. Na društvenim mrežama reagirala je i, postavljajući pitanje tko i pod kojim uvjetima može koristiti javni prostor u staroj gradskoj jezgri.“Javni prostor je prostor svih nas, a javni prostor u staroj gradskoj jezgri obogaćen je i povijesnim vrijednostima. Svaka ideja o postavljanju ovakvih ‘umjetničkih instalacija’ trebala bi proći kvalitetnu kulturnu provjeru”, poručili su iz inicijative.

Na slučaj je reagirao i gradski vijećnik Centra i bivši dogradonačelnik Bojan Ivošević. U objavi na Facebooku naveo je da je gradska uprava u prošlom mandatu zaprimala veći broj sličnih zahtjeva za reklamiranje na Rivi.

“Svaki put smo uputili podnositelja zahtjeva da Riva nije primjerena za takvu vrstu reklamiranja, nakon čega su odabrali neku od alternativnih lokacija. Kod Šute ovako nešto na Rivi je moguće čak osam dana”, napisao je Ivošević.

Prozvao gradonačelnika Tomislava Šutu

Ivošević tvrdi da je takav pristup ranije postao ustaljena praksa službenika, no da je, kako navodi, nakon reorganizacije gradske uprave došlo do promjene.

“Najgore od svega je što gradonačelnikova prirodna reakcija, na ovakvo nešto, nije pitati stručne službe ‘Moram li ja ovo odobriti?’, već potpiše bez imalo problema”, poručio je Ivošević.

Dodao je kako, prema njegovu mišljenju, “nije ovo neka drama”, ali smatra da slučaj “govori puno o samopoštovanju Grada Splita otkad je Tomislav Šuta na čelu”.

Pitanje korištenja javnog prostora

Iz Građanske inicijative Split pritom su poručili kako rasprava ne bi trebala ići u smjeru sviđa li se nekome instalacija ili ne, nego prema širem pitanju korištenja javnog prostora.

“Zbir svih postavljenih pitanja stane u jedno glavno pitanje: Zašto je košarica izronila na Rivi?”, zaključili su.