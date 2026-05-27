Štimac: "Hrvati u BiH ne smiju biti građani drugog reda"

Igor Štimac, nekadašnji igrač i izbornik hrvatske reprezentacije, u razgovoru za Federalnu TV govorio je o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, poručivši kako njegov klub i njegovi igrači poštuju BiH te da ne dopušta vrijeđanje hrvatskog naroda.

Štimac, koji je ove sezone vodio Zrinjski do trofeja u Kupu BiH i drugog mjesta u prvenstvu, istaknuo je da klub daje igrače reprezentaciji BiH, što smatra najboljim dokazom poštovanja prema državi.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

“Dok god moj narod u BiH, koja je njegova domovina i kojoj pripada i koju je branio krvlju, ima neravnopravan status, ne može se očekivati ni drugačije ponašanje naših navijača ni prestanak te borbe za ravnopravnost”, rekao je Štimac.

Dodao je kako Hrvati u BiH ne žele napustiti zemlju niti omalovažavati njezine simbole.

“Moj narod ne želi iseliti odavde, ne želi omalovažavati ni himnu ni zastavu. Moj klub daje igrače za reprezentaciju BiH, pod himnu i zastavu. To je najbolji dokaz da poštujemo ovu državu i da je ovo i naša zemlja, ali nemojte nas vrijeđati i svrstavati u građane nižeg reda”, poručio je.

Govoreći o društvenim pitanjima, Štimac je rekao kako smatra da javne osobe trebaju upozoravati na nepravdu.

“Kad bih ja, kao i velika većina javnih osoba, ostao živjeti u svom komforu i udobnoj fotelji koju sam sebi osigurao radom, tko bi govorio? Malo nas je koji upozoravamo na nepravdu”, rekao je.

Na kraju je pozvao da se s tribina uklone političke zastave tijekom utakmica reprezentacije BiH.

“Maknite političke zastave i sve druge zastave osim nogometnih i službenih kada igra reprezentacija BiH. Dajte hrvatskom narodu da prodiše ovdje i da bude ravnopravan pa ćete vidjeti da hrvatski narod voli BiH, da je to njegova domovina i da živi za nju”, zaključio je.