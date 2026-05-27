Marinić žestoko prozvao Park-šumu Marjan: “Podatke o požarima ima samo jedan djelatnik na bolovanju?”

Splitski gradski vijećnik i predsjednik Društva Marjan Srđan Marinić javno je prozvao Grad Split i Javnu ustanovu Park-šuma Marjan zbog, kako tvrdi, opstrukcije u dostavi podataka o požarima na području Marjana.

Marinić navodi da je prije više od dva mjeseca službeno zatražio podatke o broju i vremenu izbijanja požara na području Park-šume Marjan od 2005. godine do danas, no da tražene informacije još uvijek nije dobio.

Prema njegovim riječima, ravnatelj Javne ustanove Park-šuma Marjan Jakša Božanić odgovorio mu je kako će podaci biti dostavljeni tek nakon što se jedan djelatnik vrati s bolovanja jer, kako tvrdi Marinić, “jedino on raspolaže tim podacima”.

– Prošlo je više od dva mjeseca otkako sam službeno zatražio podatke o broju i vremenu izbijanja požara na području Park-šume Marjan od 2005. godine do danas. Odgovor koji sam dobio od ravnatelja Jakše Božanića prije mjesec dana je u najmanju ruku nevjerojatan: podaci će mi biti dostavljeni tek kad se jedan djelatnik vrati s bolovanja jer on “jedini raspolaže tim podacima”. Do danas nisam dobio ništa – poručio je Marinić.

Dodao je kako smatra da je takva situacija “opasna i neprihvatljiva”, posebno uoči početka požarne sezone.

– Ako samo jedna osoba ima pristup podacima o požarima, kako se uopće planiraju mjere zaštite? Što ako se požar dogodi dok je taj djelatnik odsutan? Tvrdnja da nitko drugi u Ustanovi ne može doći do službenih evidencija priznanje je potpunog rasula i nedostatka stručnih zamjena – naveo je.

Istaknuo je i kako su podaci o požarima informacije o okolišu koje bi morale biti dostupne građanima i vijećnicima.

– Podaci moraju postojati i u evidencijama Grada Splita i Javne vatrogasne postrojbe. Zašto JUPŠ Marjan ne surađuje s drugim službama kako bi ispunila svoje obveze sukladno pravima vijećnika? – upitao je Marinić.

Na kraju je poručio kako traži hitnu dostavu podataka u roku od tri radna dana te službeno očitovanje o tome tko upravlja zaštitom od požara na Marjanu dok su, kako navodi, “ključni ljudi na bolovanju”.

– U protivnom, o svemu će biti obaviještene nadležne inspekcije civilne zaštite pri MUP-u. Sigurnost naših sugrađana i Marjana ne smije ovisiti o bolovanju jednog pojedinca – zaključio je.