Cura koja je tukla Filipinca ostaje u zatvoru

Mateja O., koja je početkom svibnja u centru Zagreba pretukla filipinskog turista, ostaje u istražnom zatvoru.

Odluka je to Općinskog kaznenog suda koji joj je jutros produljio tu mjeru, a istodobno je i Općinsko kazneno državno odvjetništvo protiv nje podignulo optužnicu.

- Istražni zatvor produljen je zbog opasnosti od ponavljanja djela. Produljuje se na neodređeno vrijeme, s time da je rok provjere svaka dva mjeseca. Obrana svakako ima pravo žalbe i mi ćemo žalbu uložiti, rekao je za Jutarnji list Ivan Bandić, Matejin odvjetnik. Kako se doznaje na sudu, Mateja se danas nije pojavila na ročištu, već se javila videolinkom iz zatvora.

Na odluku o produljenju istražnog zatvora zasigurno je utjecala Matejina povijest nasilničkog ponašanja.

Naime, u trenutku kada je pretukla Filipinca, protiv nje su na snazi bile mjere opreza zbog toga što je protekle jeseni napala jednu djevojku koju je izbola nožem po leđima i stražnjici.

Podsjetimo, kako je ranije objavila zagrebačka policija, Mateja O. je "u subotu 2. svibnja oko 4 sata, na raskrižju Ilice i Tomićeve, verbalno i fizički napala 37-godišnjaka tako da ga je udarala rukama i nogama po glavi i tijelu. Upravo na taj način nasiljem i iživljavanjem dovela ga je u ponižavajući položaj na javnom mjestu."

Mateja O. uhićena je par dana poslije incidenta, nakon što su snimke napada objavljene u medijima. Napadnuti je Filipinac naknadno ispričao da se djevojka zatrčala na njega nakon što je izašao iz noćnog kluba i počela ga udarati. Na snimkama koje su se proširile društvenim mrežama i medijima vidi se kako trojica mladića promatraju napad, a u jednom trenutku i pokušavaju smiriti napadačicu, iako se nitko od njih nije umiješao i fizički ih razdvojio.

Tijekom postupka također je otkriveno da Mateja O., koja se nedavno doselila u Zagreb sa sjevera Hrvatske, nema prijavljeno prebivalište ni boravište, zbog čega će zaraditi još jednu prijavu.

Iako su se u javnosti najprije pojavile tvrdnje da se Matea O. branila od Filipinca koji je nju napao prvi, izgleda da policija i državno odvjetništvo ne vjeruju u tu verziju priče, a policija je, prije nego što je podnijela kaznenu prijavu, morala pregledati i druge snimke nadzornih kamera.