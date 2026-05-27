Objavljen program 19. FMFS-a: Više od 110 filmova i rekordan broj hrvatskih premijera

Festival mediteranskog filma Split predstavio je program svog 19. izdanja, koje će se održati od 11. do 20. lipnja na četiri lokacije – u Ljetnom kinu Bačvice, Tvrđavi Gripe, kinoteci Zlatna vrata i Đardinu.

Ovogodišnji FMFS donosi čak 112 filmova iz 39 zemalja raspoređenih u sedam programa, a organizatori ističu kako je riječ o rekordnom broju hrvatskih premijera.

Festival će otvoriti hrvatske premijere filmova “Koke” Igora Jelinovića i “Vjetar u leđa” Sonje Tarokić, koji su prethodno prikazani na Rotterdam Film Festivalu.

U glavnom programu “Mediteran” publiku očekuju nagrađivani naslovi poput španjolskog filma “Nedjelje”, dobitnika pet nagrada Goya, pobjednika Berlinalea “Žuta pisma”, kao i talijanskog filma “Tri rastanka” redateljice Isabel Coixet.

Posebnost ovogodišnjeg programa je i velika žanrovska raznolikost te sudjelovanje filmova sa svih strana Mediterana, uključujući produkcije s Malte i Cipra.

Program “Ješke” donosi pet premijera novih domaćih kratkometražnih filmova, dok FMFS ove godine uvodi i novi natjecateljski program studentskih kratkih filmova.

Za najmlađe gledatelje pripremljen je program “mali meDITEran”, a u Đardinu će i ove godine biti organizirano besplatno kino uz projekcije studentskih i kratkometražnih filmova partnerskih festivala.

FMFS će kroz program “Industrija” organizirati i niz stručnih radionica za filmske profesionalce, uključujući radionice sinkronizacije, scenarija i castinga.

Ulaznice za festival u prodaju kreću danas od 18 sati putem službene stranice festivala i na blagajni Ljetnog kina Bačvice.4