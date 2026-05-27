Nekretninska džungla sve je jača: Prodajni Mindset okuplja stručnjake koji će govoriti o cijenama, zakonima i greškama kupaca

Tržište nekretnina u Hrvatskoj ušlo je u fazu u kojoj gotovo nitko nema jednostavan odgovor na pitanje: što je danas realna cijena? To pitanje posebno snažno odjekuje u Dalmaciji, gdje se godinama isprepliću stanovanje, turizam, investicije, nasljeđivanje, apartmanizacija i pritisak na lokalno stanovništvo.

Upravo zato Prodajni Mindset 28. svibnja u zagrebačkom Sky Officeu organizira event "Prodajna džungla nekretnina - Kako to rade najbolji?", na kojem će se otvoreno razgovarati o stvarnom stanju tržišta, bez klasičnih fraza i uljepšavanja.

Iako se event održava u Zagrebu, teme koje otvara izravno se tiču i juga Hrvatske: cijene kvadrata, odnos kupaca i prodavatelja, investicijski pritisak, pregovaranje, zakoni i pitanje što lokalni ljudi mogu očekivati u sljedećim godinama.

Organizatori ističu kako cilj nije raspravljati samo o najskupljim lokacijama, nego objasniti što se događa iza oglasa, pregovora i odluka koje ljudima mijenjaju život.

"Nekretnine su postale jedna od glavnih društvenih tema u Hrvatskoj. U nekim dijelovima zemlje to je pitanje investicije, a u drugima pitanje ostanka, života i dostupnosti doma. Zato o tržištu treba govoriti otvoreno, konkretno i bez mitova."

Na panelu sudjeluju Boro Vujović iz Operete i Dina Serdarušić iz Eurovilla, koji će govoriti o realnim trendovima, kupcima, prodavateljima, investitorima i najčešćim greškama u procesu kupnje i prodaje.

Glavne teme večeri bit će:

padaju li cijene nekretnina ili je tržište i dalje pod pritiskom

što novi zakoni znače za kupce, prodavatelje, investitore i agente

kako izgleda posao vrhunskog agenta iza kulisa

koje pogreške ljudi najčešće rade kod kupnje i prodaje

kako pregovarati kada su ulozi veliki

što budućnost tržišta znači za Zagreb, obalu i ostatak Hrvatske

Uz panel, večer donosi i networking s poduzetnicima, investitorima, agentima i svima koji žele bolje razumjeti tržište koje snažno oblikuje i svakodnevicu Dalmacije.