Oglas mladog Splićanina postao hit: "Ne morate me ni plaćati, samo me naučite"

Anonimna objava u Facebook grupi “Tražim meštra ST, tražim majstora – Split i okolica” posljednjih je dana privukla veliku pažnju korisnika društvenih mreža. Mladić iz Splita, koji ima 19 godina, putem objave je potražio soboslikara spremnog uvesti ga u posao i naučiti ga osnovama zanata, iako dosad nema radnog iskustva u toj struci.

U svojoj poruci naglasio je kako mu je najvažnije steći znanje i praksu te da je spreman raditi i bez plaće dok ne savlada osnove posla.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

„Imam 19 godina i želio bih se baviti tim poslom, ali nemam iskustva. Ne treba me ni plaćati ni prijavljivati neko vrijeme, barem dok ne naučim dio posla“, napisao je mladić.

Objava je ubrzo izazvala brojne reakcije i pozitivne komentare, a mnogi su pohvalili njegovu želju za radom i učenjem zanata u vremenu kada se često ističe kako mladi sve manje pokazuju interes za obrtnička zanimanja.

„Je li moguće da sam tek u 45. godini pročitao nešto ovako? Roditeljima ovakvog momka treba čestitati na sjajno obavljenom poslu“, napisao je jedan od korisnika grupe.