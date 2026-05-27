Tko je odgovoran za nesreću autobusa punog djece? "Kočnice nisu bile ispravne"

Četiri djevojčice ozlijeđene u prevrtanju školskog minibusa su stabilo, a ostalih pet putnika je nakon obrade pušteno na kućnu njegu, izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Ivan Kaštelan.

"Tijekom jutra su uslijedili kontrolni nalazi, koji su zadovoljavajući. Djeca će biti zadržana u bolnici koliko bude potrebno. Morate uzeti u obzir da su ona iz okolice Obrovca. Obrovac je od Zadra šezdesetak kilometara udaljen i cijelo vrijeme boravka su roditelji uz njih", rekao je Nediljko Jović iz Opće bolnice Zadar.

Ognjen, brat jedne od djevojčica, tvrdi da vozilo staro devet godina nije ulijevalo povjerenje ni ranije.

"Cesta je nepregledna i nije očišćena. Mislim da je taj autobus neispravan jer sam se tim istim autobusom vozio prije, u srednju školu. Na njemu nisu bile ispravne kočnice", rekao je reporterki Dnevnika Nove TV Bruni Papić.

U Zadarskoj županiji, zaduženoj za prijevoz školske djece, ne pamte ovakav slučaj.

"Generalno nismo u zadnjih 20 godina imali niti jedan slučaj sličan ovome i bili smo i mi šokirani. Istog dana je ravnatelj zatražio dolazak kriznog tima koji je u kontaktu sa školom pa će vjerojatno početkom idućeg tjedna razgovarati i sa djecom, a i s roditeljima jer su i jedni i drugi bili u vidnom šoku", naveo je Ivan Šimunić, pročelnik za obrazovanje Zadarske županije.

Resorni ministar Radovan Fuchs uvjerava da škole imaju jasne naputke djelovanja.