Ivan Rakitić progovorio o odgoju svojih djevojčica

Ivan Rakitić kaže da su on i supruga Raquel Mauri prije svega tim, njegova 'ekipa' i snaga, te da jedno drugome uvijek stoje iza leđa. Naglašava da je kroz cijelu karijeru strogo odvajao posao od privatnog života: prvo je muž i otac, a tek onda Raketa, nogometaš - doma je jednostavno Ivan.

Rakitić je objasnio da kćerima pokušava pokazati koliko su upornost i strpljenje važni kroz male, svakodnevne situacije. Mlađa je u početku teško učila plivati, starija savladati teniski servis, ali su uz ponavljanje i odustajanje od brzih odustajanja obje uspjele. Dodao je da isto vrijedi i u nogometu - ni njemu nije svaki put ulazila lopta u gol.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Pričao je i na temu današnjih roditelja potrebe da djetetu ispune baš svaku želju. 'Svi bi mi voljeli da naša djeca imaju sve moguće i sve što žele, evo odmah. Ali treba se malo igrat sa tim. Rekao bih, kad dobro činiš, nije samo da daješ, nego čini dobro da ih pripremaš za život. Naravno, i meni kćer kaže: 'Tata ja bi to'. 'E ne može! Morat će bit drugi put. Nije svaki dan rođendan', izjavio je Rakitić za In Magazin.