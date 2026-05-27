Biciklistkinja stradala u nesreći kod Žrnovnice, policija istražuje okolnosti

Prometna nesreća u kojoj je stradala biciklistkinja dogodila se danas oko 16.44 sati u mjestu Vilar.

Prema prvim informacijama, ozlijeđena žena prevezena je na pružanje liječničke pomoći, no težina njezinih ozljeda zasad nije poznata.

Na mjestu događaja u tijeku je policijski očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti nesreće.

Zbog intervencije službi i otežanog prometovanja na tom dijelu ceste stvaraju se gužve, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez i strpljenje.