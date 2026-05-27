Opsesija iz djetinjstva: "Lutrija" je doći do nogometnih sličica, evo kako su postale fenomen

Posljednjih dana, nogometne sličice ponovno izazivaju pravu groznicu. Kiosci se prazne čim stignu nove pošiljke, paketići nestaju u nekoliko sati, a društvene mreže pune su oglasa za razmjenu i prodaju. Uoči Svjetskog prvenstva 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku interes za Paninijev album doseže razinu kakva se ne pamti posljednjih godina.

Naime, novo izdanje ujedno postaje i najveće u povijesti Paninija. Prvi put na Svjetskom prvenstvu nastupa čak 48 reprezentacija, zbog čega album raste na 112 stranica i sadrži rekordnih 980 sličica. Promijenio se i sadržaj paketića pa oni sada umjesto dosadašnjih pet, donose sedam sličica.

Nestašica sličica

Ali, s većim albumom dolazi i veći trošak. Prema procjenama, za potpuno popunjavanje albuma potrebno je izdvojiti i više od dvije tisuće eura, što ovo izdanje čini najskupljim dosad. Potražnja trenutačno daleko nadmašuje ponudu. Roditelji s djecom obilaze kioske u potrazi za paketićima, dok odrasli kolekcionari prate svaku novu isporuku i informacije o dostupnosti. Jedan od razloga velike potražnje leži i u činjenici da FIFA nakon ovog Svjetskog prvenstva prekida dugogodišnju suradnju s Paninijem. Zbog toga brojni kolekcionari ovo izdanje doživljavaju kao posljednji “pravi” Paninijev album svjetskih prvenstava, što dodatno povećava interes. Istodobno, distributeri dobivaju ograničene količine pošiljki koje se rasprodaju gotovo trenutačno.

Naime, nakon više od pola stoljeća suradnje, FIFA je odlučila okrenuti novu stranicu pa dugogodišnje partnerstvo, koje traje još od 1970. godine, završava nakon Svjetskog prvenstva 2030. godine. Istodobno, Panini vodi pravnu bitku s američkom tvrtkom Fanatics, koja preuzima prava na buduće FIFA-ine kolekcionarske proizvode. Upravo zato mnogi kolekcionari aktualni album doživljavaju kao kraj jedne ere i posljednje “pravo” Paninijevo izdanje Svjetskog prvenstva.

Kako nastaje album?

Priča o Paniniju počinje početkom šezdesetih godina u Italiji, kada braća Giuseppe, Benito, Franco i Umberto Panini pokreću prvi album pod nazivom “Calciatori”, posvećen talijanskoj nogometnoj ligi. Od tada Panini prerasta u globalni fenomen, a iza svakog albuma stoji veliki produkcijski tim, od novinara koji pripremaju podatke o reprezentacijama i igračima, preko dizajnera koji osmišljavaju izgled albuma, do fotografa koji snimaju nogometne zvijezde.

Pravi procvat nogometnih albuma na prostoru bivše Jugoslavije događa se tijekom sedamdesetih godina, paralelno s globalnim rastom Paninija. Prvi album za Svjetsko prvenstvo izlazi 1970. godine i ujedno predstavlja prvi Paninijev iskorak izvan talijanskog tržišta. Danas taj album među kolekcionarima ima gotovo kultni status jer se smatra najrjeđim i najvrjednijim Paninijevim izdanjem. Na internetskim aukcijama njegova cijena doseže i nekoliko tisuća eura.

Album ima 50 stranica i ukupno 288 sličica, a zanimljivo je da tadašnje sličice još nisu samoljepljive pa kolekcionari za lijepljenje koriste ljepilo. Već četiri godine kasnije izlazi album “München 1974.”, prvi Paninijev album distribuiran diljem svijeta i preveden na šest jezika, među kojima je i jugoslavensko izdanje.

Na području Jugoslavije važnu ulogu imaju Dečje novine, koje postaju službeni distributer Paninijevih albuma i sličica. Generacije djece od Vardara do Triglava tada skupljaju albume svjetskih i europskih prvenstava, ali i domaćih liga. Posebno kultni status danas imaju izdanja za Mundijale 1982. u Španjolskoj i 1990. u Italiji.

Tiskalo se u Slobodnoj

Važnu ulogu tada ima i Slobodna Dalmacija, koja je tiskala i promovirala Paninijeve albume na jugoslavenskom tržištu. U to vrijeme kada nogometne sličice postaju prava opsesija, splitska novinska kuća prepoznaje potencijal tog fenomena i sudjeluje u lokalnoj proizvodnji albuma i sličica, doznajemo od tadašnjeg direktora marketinga Frane Grgurevića.

Da je kolekcionarska groznica u Dalmaciji uvijek imala posebnu težinu potvrđuju i priče koje su ostale dio splitskog 'folklor'. Jedna od njih vezana je uz album “Iz jubavi, iz dišpeta”, objavljen povodom stotog rođendana Hajduka.

“Proslava stotog rođendana već je bila arhivirana, samo mi uvik i u svemu kasnimo pa su se slije sitili izdat tek tada. Jedno jutro naša si ćaću za stolom kako lista Slobodnu, ali bija je tu i prazan album ‘Iz jubavi, iz dišpeta’, bil i mirisan ka nova, tek štampana knjiga. Točnije, skoro prazan jer jednu spojku ekipe iz ‘74 on je onako nespretno zalipija. Nema ni grama sumnje da mu je to bila prva i jedina ikad, bit će ga nešto povuklo, sićanje na lude sedamdesete, šta drugo”, pisao je tada Stipe Svalina, inače najpoznatiji splitski kolekcionar.

Dodaje kako je vrlo brzo cijeli Split “poludio” za sličicama te da su se odrasli, od tridesetogodišnjaka do umirovljenika, nalazili po kafićima, portunima i kvartovskim zidićima kako bi mijenjali sličice i pokušali popuniti albume.

“Mrvu srama lebdilo je u zraku, ali zato se vadilo na dicu i unuke jer eto, ka to se za njih skuplja”, prisjetio se Svalina.

Trend skupljanja sličica

Koliko je kultura skupljanja sličica i danas živa pokazuje i činjenica da u Hrvatskoj djeluje posebna kolekcionarska udruga. Udrugu “Imam – Imam – Nemam” 2021. godine osniva skupina zaljubljenika u kolekcionarstvo, a riječ je o prvoj organizaciji u Hrvatskoj koja okuplja ljubitelje svih vrsta sličica.

Da trend nije nestao ni među starijim generacijama potvrđuje i sportski novinar Slaven Alfirević, koji je sličice skupljao još od 70-tih.

“Tko voli sport i nogomet, skuplja sličice. U Splitu je među mladima kralj sličica bio Stipe Svalina, dobio je i nadimak Stipe Panini. U moje doba skupljale su se sličice košarke, flore i faune, još tijekom sedamdesetih godina. Hajduk je kroz svoje jubileje izdao nekoliko kolekcija, a subotom se znalo nalaziti na Mertojaku ili Pujankama i mijenjati sličice. Sedamdesetih sam skupljao i sličice iz talijanskih časopisa, a to je bila prava pošast među mladićima pa su roditelji morali financirati taj hobi”, kazao nam je Alfirević.

Desetljećima kasnije Panini konačno dobiva i prvi službeni album posvećen isključivo hrvatskom klupskom nogometu. Album SuperSport HNL-a za sezonu 2023./24. izlazi krajem 2023. godine te na 48 stranica donosi sve prvoligaške klubove, trenutke za pamćenje iz prethodne sezone i više od 300 sličica, uključujući posebna hologramska izdanja. Za domaće kolekcionare to predstavlja povijesni trenutak jer hrvatska liga prvi put dobiva službeni Paninijev album kakav su generacije godinama priželjkivale.