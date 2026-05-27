Poznato gdje će se dogodine održati Eurosong

Nakon što je Bugarska prvi put u povijesti odnijela pobjedu na Eurovision Song Contest 2026, tamošnja nacionalna televizija BNT već je krenula s pripremama za organizaciju natjecanja 2027. godine. Tim povodom održan je prvi operativni sastanak između glavne direktorice BNT-a Milene Milotinove i ministra kulture Evtima Miloševa, prenosi ESCtoday.

Povijesni uspjeh Bugarskoj je donijela DARA s pjesmom “Bangaranga”, zahvaljujući kojoj će ta zemlja sljedeće godine prvi put ugostiti najveće europsko glazbeno natjecanje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ministar kulture Evtim Milošev potvrdio je kako će bugarsko Vijeće ministara već ovoga tjedna osnovati posebno organizacijsko tijelo koje će voditi cijeli projekt pripreme Eurosonga.

Na sastanku je dogovoreno uključivanje svih ključnih institucija i sektora, a planovi obuhvaćaju organizaciju i odabir lokacije održavanja, financiranje, logistiku, televizijsku produkciju, promociju i marketing, kao i razvoj turističke infrastrukture te popratnih događanja tijekom natjecanja.

Direktorica BNT-a Milena Milotinova nakon finala Eurosonga nije skrivala oduševljenje uspjehom svoje zemlje.

– Jako sam ponosna. Ono što je DARA postigla zaista je nevjerojatno. Dobrodošli u Sofiju sljedeće godine! – poručila je na službenoj konferenciji za medije nakon završetka finalne večeri.