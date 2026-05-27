Ukrajinski milijuni ipak stižu na Poljud? Hajduk na korak do velikog sponzora

Već se mjesecima priča o ulasku ukrajinskih milijuna u Hajduk, a sada je održano i nekoliko sastanaka na tu temu. Sve je povukao Hrvat Ivica Pirić koji predvodi skupinu ukrajinskih investitora iz tvrtke White BIT.

Ukrajinci bi rado ušli u Hajduk, ali samo kao sponzori, izgleda da ih se ipak ne tiču upravljačke pozicije kako se prije nagađalo.

Mogu potvrditi da je održan još jedan sastanak s gospodinom Pirićem, na kojem je on prezentirao ozbiljan interes svojih ukrajinskih partnera za sponzoriranjem Hajduka, dakle za participacijom u marketinškom dijelu naše klupske priče, pri čemu nije postavljan nikakav uvjet s njihove strane, niti je u bilo kojem trenutku bilo priče o strukturama upravljanja klubom ili nekakve promjene koje bi se ticale modela upravljanja Hajdukom. O tome nije bilo govora'', kazao je predsjednik Hajdukovog NO Ljubo Pavasović-Visković za 24sata i dodao:

''Bio je kvalitetan sastanak, kvalitetna i dobra volja gospodina Pirića da se uključi u marketinškom i sponzorskom dijelu, međutim ništa više od toga.

Dogovoreno je da će se razgovori nastaviti kada Pirić i gospoda koja su s njim povezana budu konkretizirali prijedlog u smislu onoga što oni od tog sponzorstva očekuju u marketinškom smislu, kao i o kolikom iznosu bi se radilo. U svakom slučaju radi se o procesu koji će sigurno potrajati nekoliko mjeseci, ništa se hitnog niti senzacionalnoga u ovom trenutku ne događa.''