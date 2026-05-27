DHMZ izdao žuto upozorenje za ove regije

Sloveniju je zahvatila nagla promjena vremena praćena osjetnim padom temperature i olujnim nevremenom. Zbog nestabilnih vremenskih prilika slovenski meteorološki zavod ARSO podigao je stupanj upozorenja na narančastu razinu, upozoravajući građane na mogućnost jačih nevremena i opasnih vremenskih pojava.

Sličan vremenski scenarij postupno se približava i Hrvatskoj. Nakon sunčanog i vrlo toplog dana, meteorolozi najavljuju naglu promjenu vremena uz pljuskove, grmljavinu i moguće nevrijeme.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je žuto upozorenje za osječku, zagrebačku, karlovačku i gospićku regiju zbog mogućeg grmljavinskog nevremena. Žuto upozorenje označava potencijalno opasne vremenske uvjete te se građanima savjetuje dodatni oprez.