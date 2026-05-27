HEP JAVLJA: Dio Splita, Zagore i otoka sutra će biti bez struje

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom četvrtka ostat će bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.
Nečujam
Ulica: Šetališta Marulića 20A, 21, 22, 23, 23B, 24 od 9 do 13 sati
Muć-Ogorje
Ulica: Tokići;1-50,Pekići-Matende;1-41 od 8.30 do 12.30
Split
Ulica: Dio ulica Katalinićev prilaz, Jadranska, Šetalište Petra Preradovića, Bregovita, Prilaz brače Kaliterna od 8.30 do 9.30
Dio ulica Gospinica, Kaštelanova, Hektorovićeva, Kovačićeva, Rooseweltova od 10.30 do 11.30
Dio ulica Put Duilova, Put Žnjana, Šetalište pape Ivan PavlaII od 10.30 do 11.30
Drvenik, Sučuraj
Ulica: sve ulice od 9 do 12 sati
Sinj
Ulica: - Sinj - (ulica Domovinskog rata - od veteranskog centra do raskrižja za Glavice) od 9 do 14 sati
