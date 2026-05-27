Preminuo cijenjeni splitski znanstvenik: "Kad odlaze, genijalci ne mogu otići neprimjetno"

"Nikad do sad nisam pisala o preminuloj osobi koju nisam osobno poznavala. Ali imam posebni poriv podijeliti tužnu vijest koja me jutros šokirala i osvrnuti se na iznimnog ali skromnog dr. sc. Antu Tocilja koji je danas preminuo u Splitu u 55. godini života. Iako Antu nisam nikad osobno upoznala o njemu sam znala puno od njegovih kolega s Instituta Ruđer Bošković koji su s njim nekad dijelili gimnazijske klupe u Splitu i koji su o njemu pričali kao o jedinstvenom genijalcu i briljantnom umu. Naravnoo Anti sam ponešto saznala i preko njegove majke, poznate Sinjankei umirovljene profesorice s Medicinskog fakulteta Sveučilišta i poznate doktorice KBC-a Split dr. sc. Jadranke Tocilj. A Ante je i unuk jedne od nekad najboljih nastavnica matematike u osnovnoj školi u Sinju pok. Danice Vidić koju sam dobro poznavala i koju sam cijelu osnovnu školu gledala s poštovanjem djeteta prema strogoj ali dragoj nastavnici.

Važno mi je da svatko dijete u mom Sinju i svaki čovjek u Hrvatskoj sazna da smo danas svi skupa Antinim odlaskom izgubili briljatnogi iznimnog čovjeka i znanstvenika. Izgubila je najviše njegova obitelj, njegovi prijatelji ali i sveukupna hrvatska i svjetska znanost", poručila je Danica Ramljak.

Ante je bio hrvatskiali znanstvenik svjetske klase iz područja strukturne biologije i biokemije. Rođen je u Splitu 1971. godine. Diplomirao je molekularnu biologiju i matematiku na Sveučilištu u Zagrebu, a potom magistrirao kemiju na Weizmann Institute of Science u Izraelu te doktorirao biokemiju u sklopu Max Planck instituta u Njemačkoj .Tijekom karijere radio je u više međunarodnih istraživačkih centara, uključujući Weizmann Institute, Cold Spring Harbor Laboratory u SAD-u i druge vodeće laboratorije za strukturnu biologiju. Njegov znanstveni rad bio je usmjeren na proučavanje strukture ribosoma, proteinskih kompleksa i mehanizama replikacije DNA uporabom rendgenske kristalografije i cryo-EM tehnologije.

Široj hrvatskoj javnosti postao je poznat nakon što je sudjelovao u istraživanjima tima izraelske nobelovke Ade Yonath, koja je 2009. dobila Nobelovu nagradu za kemiju za istraživanja strukture i funkcije ribosoma. Hrvatski mediji isticali su da je Tocilj svojim otkrićima dao važan doprinos radu njezina tima. Nobelovka Yonath je napomenula kako joj je najbolji student bio upravo Splićanin Ante Tocilj, s kojim je surađivala punih šest godina upravo na radu koji joj je donio nagradu. Ante je bio autor je brojnih međunarodno citiranih znanstvenih radova iz molekularne biologije, biokemije i strukturne biologije objavljenih u uglednim časopisima poput Nature, eLife, Journal of Biological Chemistry i drugih, piše Ferata.