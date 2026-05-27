Buka, alkohol i nered ponovno u staroj jezgri grada. Stanari: 'Ovo je jedino rješenje'

Buka, galama i uriniranje pod prozorima i na kućnim pragovima njihova su svakodnevica. Već četvrtu godinu zaredom bore se s istim problemima i traže konkretna rješenja. Gradska vlast i Gradsko vijeće za ovu su sezonu dobili nove alate kojima bi mogli pridonijeti mirnijim noćima u centru grada, piše Vesela Šegvić za N1.

S jednog balkona u staroj gradskoj jezgri Blanša Čolak nagledala se i naslušala svega i svačega. U svojoj arhivi ima niz privatnih snimki na kojima se vidi kako se turisti deru, svađaju sa stanarima i mokre ljudima ispred kuća.

To je, kaže, samo mali dio onoga s čime se stanari suočavaju gotovo svake noći, osobito nakon što se zabava iz noćnih klubova preseli na gradske ulice.

- Iskreno, takav tip zabave treba maknuti iz centra grada. Vi doslovno u stotinu metara imate jedan noćni klub i tri diskoteke. Meni je žao kad neko ovo zove party turizmom. Split nije party destinacija. Mi smo party destinacija samo tri dana dok je Ultra - rekla je za N1 Blanša Čolak, stanarka stare gradske jezgre.

Blanša Čolak pozdravlja svaku inicijativu koja bi mogla pomoći, no smatra da je ključno povećati prisutnost komunalnih redara i policije na ulicama.

- Biti prisutni na ulicama i samo tući globe jer sve ovo drugo šta smo pokušali ne pomaže. Imamo zaštitare već četvrtu godinu, momci su ovdje, patroliraju. Kad ih vide, smire se. Nemaju, nažalost, veće ovlasti, samo ih stišaju. Znači, netko cijelu noć mora biti na ulici, glumiti tetu u vrtiću i govoriti da tu neko živi i da moraju biti tiho - poručila je.

Red u gradu trebao bi uvesti i nova odluka o komunalnom redu. Ona je slična dosadašnjoj, ali uz nekoliko izmjena. Tako, primjerice, više neće biti dopušteno umjetno cvijeće u teglama, a strože će se regulirati postavljanje bankomata u staroj gradskoj jezgri.