SPLITSKA ZAVODNICA Marija obmanila Andru preko Fejsa pa mu uzela ogromne pare

Andro (39) zaljubio se u Marijetu R. putem Facebooka te joj u više navrata uplatio 15.000 eura premda se nikad nisu osobno upoznali.

Kad je nakon par godina zatražio da mu vrati novac, shvatio je da je prevaren pa je cijeli slučaj prijavio policiji. Istragom se ispostavilo kako je riječ o lažnom profilu iza kojeg stoji Marija F. (31) koja je ovih dana osuđena za kazneno djelo prijevare.

Andro je na sudu rekao kako je za “njezino pravo ime i prezime saznao prilikom podnošenja kaznene prijave od policijskog službenika koji je putem mobitela stupio u kontakt s njezinim roditeljima”. Andro je iz Zagreba, a Marija iz Splita. Nisu u braku i nemaju djecu.

“Tada sam saznao da se koristila profilom s lažnim imenom i lažnom slikom. Naš odnos je bio samo putem društvenih mreža, nikada se nismo sreli, niti sam je uživo vidio i nismo bili u intimnoj vezi.

Više puta dogovarali smo se da se nađemo uživo, no ta osoba je uvijek navodila neki razlog da bi izbjegla naš susret”, požalio se prevareni muškarac koji je otkrio kako je sve trajalo oko četiri godine.

Marija je pak sve opovrgnula navodeći kako su doista bili u intimnoj vezi i imali intimne odnose u više navrata. Novac joj je, kaže, Andro vratio jer je ona njemu bila posudila taj iznos. No, nakon više oprečnih svjedočenja koje je dala policiji, istražiteljima i sudu, sutkinja joj na koncu nije povjerovala ni riječ.

Materijalni dokazi i iskazi drugih svjedokinja potvrdili su Andrine riječi. Marija je osuđena na dvije godine bezvjetnog zatvora i Andri mora vratiti 15.000 eura. Stroga je kazna posljedica ranije osuđivanosti za slična kaznena djela, piše Danica.hr.