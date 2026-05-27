Novi sukob oko Thompsonova koncerta: Oglasio se i Miro Bulj

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj oglasio se povodom reakcija SDSS-a na najavljeni humanitarni koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru, poručivši kako su kritike upućene organizatorima i izvođaču neprihvatljive.

Bulj je ustvrdio kako SDSS-u smeta „hrvatska pjesma, zajedništvo i humanitarni koncert za hrvatski narod“, dok istovremeno, kako navodi, nemaju problem s financiranjem iz državnog proračuna niti s izgradnjom srpskih kulturnih centara.

Podsjetio je i na Thompsonov koncert održan u Sinju, ističući kako je događaj prošao mirno i bez incidenata. Prema njegovim riječima, na takvim koncertima promiču se vrijednosti Domovinskog rata, vjere, obitelji i ljubavi prema domovini.

„Upravo zato se mladi bude i vraćaju hrvatskim vrijednostima“, poručio je Bulj u objavi, pozvavši građane da podrže humanitarni koncert u Vukovaru.