HNK Split donosi veliki povratak Gotovčeve “Dubravke”, pogledajte tko je sve na premijeri

Uoči večerašnje premijere Gotovčeve Dubravke publika je u foajeu Hrvatskog narodnog kazališta Split mogla razgledati izložbu plakata koje su osmislili studenti Umjetničke akademije u Splitu, dodatno naglašavajući povezanost mladih umjetnika i ove velike kazališne produkcije.

„O lijepa, o draga, o slatka slobodo” — stih Ivana Gundulića koji je Jakov Gotovac uglazbio i trajno upisao u kolektivno pamćenje hrvatske kulturne i umjetničke baštine. Poznata „Himna slobodi” nakon više od 70 godina vraća se na splitsku pozornicu u svojem izvornom obliku, kao završni broj glazbeno-scenskog djela Dubravka, u suvremenom čitanju redatelja Gorana Golovka i pod dirigentskim vodstvom Vetona Marevcija.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Velika koprodukcija Umjetničke akademije u Splitu i Hrvatskog narodnog kazališta Split ispisuje novo poglavlje suradnje profesionalnog kazališta i mladih umjetnika, donoseći publici djelo koje i danas snažno progovara o idealima slobode, iskušenjima moći i ljubavi. Premijerna izvedba večeras će splitskoj publici ponuditi spoj tradicije, suvremenog kazališnog izraza i nove generacije umjetnika.