Stigla velika odluka o ‘švicarcima’. Evo što to sada znači

Vrhovni sud Republike Hrvatske izvijestio je u srijedu kako je prošireno vijeće donijelo odluku u predmetu koji se odnosi na konvertirane kredite u švicarskim francima, no sadržaj odluke zasad nije poznat javnosti.

Najviši sud kratko je priopćio da je odluka donesena 27. svibnja 2026. godine te da će njezini detalji biti objavljeni tek nakon što dokument bude izrađen i dostavljen strankama u postupku.

Riječ je o slučaju koji se godinama nalazi u fokusu javnosti, a odnosi se na pitanje jesu li građani koji su svoje kredite u švicarskim francima konvertirali u eure ili kune u konačnici obeštećeni ili ne.

Prema ranijim medijskim navodima, prošireno vijeće Vrhovnog suda trebalo bi zauzeti pravno stajalište upravo o učincima te konverzije i eventualnom pravu dužnika na dodatno obeštećenje.

U međuvremenu se oglasila i Udruga Franak, koja je prethodno tražila održavanje javne sjednice. Iz udruge su poručili kako su, uz pomoć financijskih stručnjaka, proveli novu analizu prema kojoj bi ukupno obeštećenje građanima s konvertiranim kreditima moglo dosegnuti oko 700 milijuna eura.

Podsjetili su i da su ranije procjene govorile o iznosu od približno 1,2 milijarde eura, no novu su procjenu, kako tvrde, izradili nakon učestalih upozorenja iz bankarskog sektora da bi eventualne isplate mogle ugroziti stabilnost poslovanja banaka.

Na njihove tvrdnje reagirala je i Hrvatska udruga banaka, poručivši kako se o pravnim učincima konverzije kredita u švicarskim francima mora odlučivati neovisno i bez pritisaka na sud, suce, stručnjake i medije.