Bus s djecom sletio s ceste. Oglasio se otac ozlijeđenih djevojčica: 'Vozač me nazvao, evo što me je pitao'

Milivoj (33), otac djevojčica (8 i 9) koje su u utorak zadobile ozljede nakon što je minibus sa školskom djecom sletio s kolnika na području Bilišana, u razgovoru za 24sata otkrio je da ga je vozač busa nazvao nakon prometne nesreće.

"Nazvao me i pitao za djecu. Znam da je iskusan, i mene je vozio u školu, poznajemo se cijeli život. Ne bi mu sigurno dali da vozi djecu da je neiskusan", rekao je Milivoj i dodao da se radi o osobi s više od 40 godina radnog staža.

Navodi kako su njegovi kćeri sada dobro. Starija je bila na operaciji i ima teške tjelesne ozljede, dok je mlađa lakše ozlijeđena, javlja RTL.