Nestao Danijel (32): "Kao da je u zemlju propao"

U Sunji, mjestu u blizini Siska, nestao je 32-godišnji Danijel Božić.

Dnevnik.hr je doznao da je Božić nestao nakon što je 20. siječnja sudjelovao u tučnjavi u Rijeci, zbog koje je priveden pa pušten. Djevojci iz Rijeke rekao je da ide kod druge djevojke u Zagreb, ali ona tvrdi da se s njim nije čula niti da je k njoj došao.

– Ne može se reći da je psihički stabilna osoba. Znao je i prije odlaziti negdje na kraće vrijeme, ali ovaj put kao da je u zemlju propao – rekla je osoba koja ga poznaje i dodala da su se ljudi raspitivali gdje bi mogao biti jer nitko nema njegov kontakt, te da je stalno mijenjao brojeve i otvarao nove Facebook profile.

Danijel je visok 185 centimetara, ima smeđu kosu i oči, a u trenutku nestanka nosio je crne traperice, sivu majicu dugih rukava i sive tenisice.

U slučaju da imate informacije o njemu, obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovite na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.