Glazbena diva donijela veliku odluku: "Održat ću posljednji nastup..."

Priznaje da je iscrpljena

Popularna splitska glazbena diva Zorica Kondža na društvenim je mrežama opisala svakodnevicu glazbenika tijekom ljetnih vrućina, otkrivši koliko zahtjevno zna biti uskladiti probe, nastupe i putovanja.

– Po najvećoj žezi odrađujemo tonske probe, lijepimo trepavice, šminka se topi, a navečer slijede koncerti. Naravno da to ima svoje čari i zato smo mi glazbenici drukčiji od drugih, ali promislila sam kako godine prolaze i kako ih ne mogu vratiti te da to vrijeme nikada neću moći nadoknaditi – napisala je Kondža.

Otkrila je i kako će posljednji ljetni nastup održati u drugoj polovici kolovoza, nakon čega planira potpuno usporiti tempo.

– Donijela sam odluku da u drugoj polovici kolovoza održimo posljednji ljetni nastup, a onda ću rujan maksimalno posvetiti sebi – poručila je pjevačica.

