Glazbena diva donijela veliku odluku: "Održat ću posljednji nastup..."

Popularna splitska glazbena diva Zorica Kondža na društvenim je mrežama opisala svakodnevicu glazbenika tijekom ljetnih vrućina, otkrivši koliko zahtjevno zna biti uskladiti probe, nastupe i putovanja.

– Po najvećoj žezi odrađujemo tonske probe, lijepimo trepavice, šminka se topi, a navečer slijede koncerti. Naravno da to ima svoje čari i zato smo mi glazbenici drukčiji od drugih, ali promislila sam kako godine prolaze i kako ih ne mogu vratiti te da to vrijeme nikada neću moći nadoknaditi – napisala je Kondža.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Otkrila je i kako će posljednji ljetni nastup održati u drugoj polovici kolovoza, nakon čega planira potpuno usporiti tempo.

– Donijela sam odluku da u drugoj polovici kolovoza održimo posljednji ljetni nastup, a onda ću rujan maksimalno posvetiti sebi – poručila je pjevačica.