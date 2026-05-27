Splićani u šoku nakon predstave Nataše Janjić: ‘Žene mi prilaze i pričaju svoje traume’

Da teatar i dalje ima moć pošteno protresti društvo, dokazuje nezapamćeno zanimanje za monodramu „Prima Facie“, u kojoj briljira splitska glumica Nataša Janjić Medančić. Ova napeta sudska drama, nastala u koprodukciji Petit teatra i Teatra EXIT, doslovno je pokorila splitsku dvoranu Lora.

Četiri uzastopne rasprodane izvedbe i hitno dodavanje petog termina jasna su poruka: Split je gladan vrhunske umjetnosti koja se ne boji progovoriti o najmračnijim tabuima društva. Peta, ujedno i posljednja izvedba u Splitu ove sezone, na rasporedu je večeras, 27. svibnja 2026. godine u 20 sati, na pozornici Teatra uz more u Lori.

Predstava prati Tessu, mladu odvjetnicu koja je karijeru izgradila braneći optužene za seksualne prijestupe. Manipulirajući zakonom i tražeći rupe u proceduri, Tessa suvereno vlada sudnicom – sve dok i sama ne postane žrtva silovanja. Tada se njezin svijet i vjera u pravni sustav brutalno ruše, a ona završava s druge strane sudnice, ondje gdje žrtve prolaze institucionalni pakao i gdje zakon često zakaže upravo kada je najpotrebniji.

Tekst australske pravnice Suzie Miller postao je globalni fenomen i izvodi se u više od 45 zemalja, uključujući West End i Broadway. U Irskoj je gledanje predstave čak uvršteno u obaveznu edukaciju sudaca o mitovima koji prate seksualno nasilje. Hrvatsku verziju režirala je Anja Maksić Japundžić, a sama Nataša Janjić Medančić priznala je kako joj je ovo najteža i najzahtjevnija uloga u karijeri.

Nakon predstave razgovarali smo s glumicom iza kulisa Lore, dok su se dojmovi još uvijek slijevali pod snažnim adrenalinom izvedbe.

Peta predstava je iza vas. Puna dvorana, sat i pol sami na sceni… Kako se osjećate neposredno nakon izvedbe?

– Osjećam se kao u centrifugi, pogotovo jer ste me zaskočili odmah nakon silaska s pozornice – kroz smijeh govori Nataša Janjić Medančić. – Uvijek mi treba malo vremena da se saberem i da se dojmovi slegnu. Predivno mi je gostovati u Splitu. Lora je veliko gledalište, publika je srdačna i srčana, a Split i dalje smatram svojim domom. Zato mi je poseban gušt igrati upravo ovdje.

„Prima Facie“ otvara bolna pitanja o pravosuđu, seksualnom nasilju i traumama. Kako prolazite kroz tako intenzivnu emotivnu transformaciju iz večeri u večer?

– Tekst je nevjerojatno precizno napisan i mislim da je upravo u tome tajna njegova uspjeha. Svaka riječ ima svoj ritam i tempo, sve ide ravno u srž. Autorica dolazi iz pravnog svijeta i upravo zato uspijeva prikazati trenutak kada pravni sustav sagledaš iz perspektive žrtve – objašnjava glumica.

Dodaje kako joj je posebno zahtjevan prvi dio predstave, obilježen pravnom terminologijom i hladnim pravilima sustava.

– To se dosta kosi sa mnom kao umjetnicom. Zato mi je, paradoksalno, lakše igrati drugi dio, kada Tessa postaje žrtva. To univerzalno žensko iskustvo tada mogu lakše izvući iz sebe.

Koliko je teško biti potpuno sam na sceni sat i pol vremena?

– Monodrame nikad nisu bile nešto što sam sanjala raditi. Volim partnere na sceni i zajedničku kreaciju. Ali ovaj tekst me toliko privukao da sam odlučila riskirati. Osjetila sam da sada, s više iskustva i zrelosti, imam što reći na ovu temu. Međutim, nije lako. Sama pomisao da si potpuno sam na pozornici traži maksimalnu koncentraciju i fokus. Na dan predstave cijeli sam dan u glavi samo u tome.

Kako izgledaju pripreme prije izlaska na pozornicu?

– Ponavljam pojedine dijelove, ali zapravo moraš vjerovati procesu. Moraš vjerovati da je priča već u tvom tijelu i da će te sama nositi. Sve ostalo je stvar koncentracije.

Je li vam rad na ovoj predstavi promijenio pogled na pravosuđe i odnos društva prema žrtvama seksualnog nasilja?

– Jest. Počela sam puno razmišljati o tome koliko je teško doći do istine unutar pravnog sustava. Nakon predstava prilaze mi žene koje imaju slična iskustva i to me jako potresa. Mnoge od njih nikada nisu ništa prijavile – govori.

Ističe i kako je predstava otvorila važan društveni dijalog.

– Čak su mi i neki pravnici rekli da ovakav slučaj možda ne bi ni prijavili jer je riječ o vrlo kompleksnoj „sivoj zoni“ pristanka. Predstava ruši predrasude, čak i one koje sam i sama nekad imala, poput pitanja: „Zašto nije odmah prijavila?“ Upravo zato je važno da se o ovome javno govori.

Publika nakon predstave izlazi u tišini i pod snažnim emocijama. Kakve reakcije dobivate?

– Ljudi mi uglavnom govore da ih je predstava duboko dirnula i natjerala na razmišljanje. Danas se više priča o ženskim pravima, ali uspjeh ove predstave pokazuje koliko još uvijek postoji velika potreba za tim razgovorima.

Dodaje kako globalni uspjeh predstave govori mnogo o univerzalnosti problema.

– Predstava se igra u 45 zemalja i puni kazališta od Londona do Broadwaya. To pokazuje da ovo nije problem jedne države, nego cijelog društva. Zato je u jednu ruku sve to zapravo prilično zastrašujuće.

Što slijedi nakon ove iscrpljujuće sezone?

– Samo čekam da završi sezona i da uletim u ljeto – kaže uz smijeh. – Ova sezona me emotivno i fizički potpuno iscrpila, tako da se sada veselim odmoru. Za jesen imam neke planove, ali o tome ćemo kad dođe vrijeme.

Kada vas ponovno gledamo u Splitu?

– Profesionalno već sutra, a onda se nadam ponovno na jesen. Sigurna sam da ćemo opet doći.

Na pitanje hoće li ipak pronaći vremena i za kupanje, kroz smijeh odgovara:

– Naravno da hoću. Zaletjet ću se još nekoliko puta, pogotovo preko ljeta.