DALMATINSKO NEODRICANJE Brioši - legendarno francusko pecivo obogaćeno neodoljivom slastičarskom kremom

“Qu’ils mangent de la brioche” je rečenica koja u prijevodu znači “neka jedu brioše” (kod nas je prijevod brioša - kolač) i pripisana je Mariji Antoanetti. No, profesorica Denise Maior-Barron sa sveučilišta Claremont u Kaliforniji je izučavala život te nekadašnje francuske vladarice, supruge Luja XVI. i tvrdi da ne postoje nikakvi relevantni dokazi o toj izjavi.

Kako bilo, brioš mi je omiljeno pecivo i kad nakupite nešto iskustva u radu s dizanim tijestima, brioš dođe kao neka kruna. Barem ja to tako doživljavam. Brioš, francuski slatki kruh prvi put se spominje u 15. stoljeću, u Normandiji, a tijekom kasnijih godina ovom su se pecivu dodavala razna punjenja. I za razliku od ostalih pekarskih proizvoda koji se jedu uglavnom ujutro za doručak, u briošu se u Francuskoj uživa tijekom cijelog dana. Mojim briošima je dodana omiljena slastičarska krema za koju sam vam recept dala u prošloj kolumni “Dalmatinskog neodricanja”. Danas donosim recept za brioše.

SASTOJCI:

500 g glatkog brašna

180 g mlakog mlijeka

100 g šećera

2 jaja M veličine

9 grama svježeg kvasca ili 4 g suhog instant kvasca

60 g maslaca sobne temperature

Prstohvat soli

Žličica paste od vanilije

Ribana korica cijelog limuna

PRIPREMA:

U posudu ulijte mlako mlijeko, dodajte šećer i razmrvite kvasac. Izmiješajte i ostavite desetak minuta da se kvasac aktivira. U drugoj posudi vilicom istucite dva jaja pa ih kad se kvasac aktivira dodajte u smjesu s mlijekom. Dodajte vaniliju, koricu limuna i sol. Izmiješajte pa prosijte brašno. Miješajte smjesu vilicom pa kad se tijesto oblikuje prebacite na radnu površinu i dobro izradite miješajući rukama. Raširite tijesto u pravokutnik i dodajte narezani maslac koji mora biti mekan. Nastavite miješati dok cijeli maslac ne bude lijepo sjedinjen s tijestom. Prebacite tijesto u posudu, pokrijte prijanjajućom folijom i ostavite barem dva sata da se diže. Kad je tijesto dignuto, prebacite na površinu i razdjelite tijesto na osam komada. Oblikujte ih u kugle, pokrijte opet folijom i ostavite pola sata. Nakon što se još jednom dignu oblikujte ih u valjke i stavite na lim obložen papirom za pečenje. Neka miruju 15 minuta, a onda ih na 180 C (gornji i donji grijači) pecite 20 ak minuta. Divni su, mekani I možete ih jesti bez ikakvih dodataka, al vjerujte mi, fenomenalni su ovi moji s kremom.