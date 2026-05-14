DALMATINSKO NEODRICANJE Brzo i strašno ukusno: Morate kušati kroasan tortu

Ako vam je potrebna neka efektna i relativno brza torta, možda je izbor upravo ova KROASAN TORTA. Za nju su vam potrebni gotovi, smrznuti kroasani jer ako idete praviti neke svoje, s pravim lisnatim tijestom kojeg ćete laminirati sa puno maslaca, izgubit ćete puno vremena. Puno puta sam sebi postavljala pitanje: trebam li sve raditi onako kako su radile naše bake i matere? Ili se poslužiti nekim blagodatima današnjice? I da znate, izabrala sam nešto između. To će se baš dobro vidjeti u ovoj riceti. Kroasani su gotovi, a krema je prava, starinska. Evo, prosudite sami.

SASTOJCI:

Za kalup promjera 18 ili 20 cm

6-7 smrznutih kroasana (koristila sam prazne)

KREMA:

1/2 litre mlijeka

5 žumanjaca

40 grama gustina

5 žlica šećera

7 dkg maslaca

Mahuna vanilije, pasta vanilije, ekstrakt vanilije, prah vanilije…štogod imate. Ja na putovanjima radije potrošim novce na sve vrste vanilija na koje naiđem nego na novu košulju.

PRIPREMA KREME:

U mlijeko staviti sjemenke vanilije koje sastružete iz mahune. Možete dodati i malo ekstrakta ili paste da bude jača aroma. Žumanjke izmiješati sa šećerom i gustinom. Ako bude pregusta smjesa, dodati dvije žlice mlijeka od one polovine litre koju stavite grijati. Dobro izmiješati smjesu sa žumanjcima i kad se dovoljno zagrije mlijeko, jednu kutlaču vrućeg mlijeka staviti u smjesu žumanjaka i promiješati. Ponoviti postupak jer je važno da se žumanjci naviknu na vrućinu i da ne napravite kajganu. Nakon toga sve prebaciti u mlijeko, na laganoj vatri metlicom miješati dok se ne napravi krema. Pokriti je odmah prozirnom folijom po površini i pustiti da se hladi. Kad je mlaka, malo po malo dodavati maslac i miješati ručnim mikserom. Ohladiti.

PRIPREMA TORTE:

U kalup promjera 18 ili 20 cm kojeg ste prethodno obložili papirom za pečenje, poslažite smrznute kroasane i ostavite ih barem dva sata da se odmrznu i tako naprave sami najbolji raspored u kalupu. Ispecite ih onako kako piše na uputama za pečenje. Pustite da se ovakva torta potpuno ohladi I onda sa slastičarskom vrećom bušite kroasane nasumce i uštrcajte kremu. Možete napraviti i kombinaciju sa dvije kreme (npr. druga nek je čokoladna), a meni se svidjelo i kad sam u jednu štrcaljku stavila pekmez od maline. Kombinacija te divne žute kreme od vanilije i maline mi je odlična. Po vrhu možete posuti šećer u prahu ili npr. namazati šećernom vodom i posuti listiće badema. Ili napravite nešto po svom. Mislim da će vam se svidjeti, a i “lipo figura” na stolu.