Eurojackpot: Ogromna lova stiže u Dalmaciju, tip osvojio skoro pola milijuna eura

U 38. kolu igre Eurojackpot u Hrvatskoj su pogođena dva dobitka 5+1, svaki u iznosu od 436.055,90 eura.

Izvučeni su brojevi 7, 15, 19, 28, 35 te dodatni brojevi 3 i 11, a sreća je ovoga puta posebno razveselila igrače iz Zagreba i Metkovića.

Prvi dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije u Ulici Karela Zahradnika 16A u Zagrebu. Na listiću je odigrana jedna kombinacija Eurojackpota, bez dodatne igre Joker, a ukupna uplata iznosila je dva eura.

Drugi dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Tvir Rebić u Ulici kneza Branimira 27 u Metkoviću. Na tom su listiću odigrane tri kombinacije Eurojackpota na četiri kola pretplate, također bez dodatne igre Joker, uz ukupnu uplatu od 24 eura.

Sljedeće izvlačenje Eurojackpota održat će se u petak, 15. svibnja 2026., a glavni dobitak iznosi 102 milijuna eura.