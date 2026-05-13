ON-Stage ponovno u Splitu: Tri benda krajem svibnja preuzimaju pozornicu Kocke

Splitski Klub Kocka u subotu, 23. svibnja, ugostit će drugo izdanje koncertnog programa ON-Stage (by Offstage.hr), koji okuplja nezavisne izvođače i mlade kreativce s naglaskom na koncertno iskustvo i povezivanje publike s glazbenicima.

Nakon uspješnog prvog izdanja, ovog puta na pozornicu stižu Lika Kolorado, Fujitop i Valtzer.

Projekt Offstage zamišljen je kao platforma za promociju nezavisne glazbene scene, ali i mladih kreativaca koji žele steći iskustvo rada u glazbenoj industriji. Organizatori ističu kako su kroz dosadašnje djelovanje održali niz besplatnih radionica koncertne fotografije i grafičkog dizajna.

Lika Kolorado, hrvatski indie rock bend osnovan 2017. godine, široj publici poznat je po pobjedi na 21. HGF festivalu s debitantskim albumom “Smiješ zaurlat”. Bend predvodi Filip Riđički, kojeg mnogi prepoznaju i kao Voljenog Kipčića iz serije “Crno-bijeli svijet”. Nakon rasprodanih koncerata u Zagrebu, po prvi put nastupaju pred splitskom publikom. Dosad su objavili tri albuma – “Smiješ zaurlat”, “Kontura” i aktualni “Sateliti u orbiti”.

Na koncertu će nastupiti i splitski bend Fujitop, koji je od spontanog projekta prerastao u pravi bend s izraženim punk zvukom, ali i utjecajima funka, rocka i metala. Njihov prvi album “Topčina” objavljen je ove godine.

Publiku očekuje i nastup zagrebačkog noise rock benda Valtzer, poznatog po kombinaciji nježnijih rock dionica i žestokog noise zvuka s primjesama grungea. Bend je prepoznatljiv po autentičnom pristupu i snažnoj koncertnoj energiji.

Ulaznice su dostupne u pretprodaji po cijeni od 10 eura u Screws and Beers Baru, dok će na dan koncerta na ulazu stajati 15 eura.