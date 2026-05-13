Nova WhatsApp opcija izazvala buru: “Prvo oglasi, sad još i pretplata”

WhatsApp je počeo postupno uvoditi novu plaćenu pretplatu pod nazivom WhatsApp Plus za korisnike iPhonea. Nakon testiranja na Android uređajima, opcija sada stiže i na dio iOS korisnika, a donosi niz mogućnosti za dodatnu personalizaciju aplikacije.

Pretplata je namijenjena isključivo privatnim korisničkim računima, dok WhatsApp Business zasad nije uključen. Mjesečna cijena u Europi iznosit će 2,49 eura.

Nova opcija nalazi se u postavkama aplikacije pod izbornikom “Pretplate”, a plaćanje se obavlja putem Appleova App Storea. Korisnicima će biti dostupno i sedmodnevno besplatno probno razdoblje.

Naglasak WhatsApp Plusa nije na novim načinima komunikacije, već na dodatnim mogućnostima prilagodbe izgleda i organizacije aplikacije. Pretplatnici će moći birati između 18 boja sučelja i 14 različitih ikona aplikacije.

Paket uključuje i ekskluzivne animirane naljepnice preko cijelog zaslona, koje će biti vidljive i korisnicima bez pretplate. Dodano je i deset novih melodija zvona, kao i mogućnost postavljanja istih obavijesti za cijele grupe razgovora.

Jedna od praktičnijih novosti je mogućnost trajnog prikvačivanja do 20 razgovora na vrh popisa, umjesto dosadašnja tri.

Iz WhatsAppa poručuju kako osnovne funkcije aplikacije, poput slanja poruka, poziva i sigurnosnih opcija, ostaju besplatne za sve korisnike.

Meta, vlasnik WhatsAppa, paralelno planira i uvođenje oglasa unutar aplikacije. Oni se, prema najavama, neće prikazivati u privatnim razgovorima, nego unutar kartice “Novosti”.

Za sada nije poznato hoće li WhatsApp Plus u budućnosti omogućiti uklanjanje tih oglasa. Novu opciju trenutačno mogu koristiti korisnici verzije iOS-a 26.17.74, a očekuje se da će tijekom sljedećih tjedana postati dostupna svima.