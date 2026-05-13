Sud trajno oduzeo Audi 21-godišnjaku iz Sinja: Završio u zatvoru zbog droge i vrijeđanja policije

Općinski prekršajni sud u Splitu, Stalna služba u Sinju, trajno je oduzeo osobni automobil Audi A6 21-godišnjem višestrukom prometnom prekršitelju te mu izrekao kaznu zatvora i novčane kazne zbog niza prekršaja počinjenih početkom svibnja u Sinju.

Riječ je o slučaju u kojem su policijski službenici 6. svibnja zaustavili 21-godišnjaka u prometu te utvrdili da je odbio testiranje na droge, dok je kod njega pronađena marihuana. Policija mu je tada privremeno oduzela vozilo.

Sud ga je sada proglasio krivim za prekršaje iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Zakona o suzbijanju zlouporabe droga i Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 15 dana, novčana kazna od 700 eura, kao i dvije dodatne kazne od po 300 eura zbog vrijeđanja i omalovažavanja policijskih službenika. Također mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije na šest mjeseci.

Sud je prihvatio i prijedlog policije za trajno oduzimanje vozila. U obrazloženju presude navedeno je kako je riječ o osobi koja je već više puta pravomoćno kažnjavana zbog teških prometnih prekršaja, uključujući odbijanje testiranja na droge, ali i prekršaja vezanih uz zlouporabu droga.

Sud smatra da je riječ o osobi sklonoj ponavljanju istih ili sličnih protupravnih ponašanja te da je trajno oduzimanje vozila opravdano radi zaštite sigurnosti ostalih sudionika u prometu. Istaknuto je i kako nije važno je li okrivljenik vlasnik vozila ili ne.

Pravomoćnošću presude oduzeti Audi A6 postat će vlasništvo Republike Hrvatske.

Iz policije poručuju kako ovakve odluke potvrđuju da su maksimalno usmjereni na sankcioniranje višestrukih počinitelja teških prometnih prekršaja, uključujući primjenu najstrožih zakonskih mjera poput trajnog oduzimanja vozila.