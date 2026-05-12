FEŠTA O' BOBA Pripreme za najveći kaštelanski gastro spektakl u punom jeku

Kaštel Kambelovac će ove subote bit centar svita, a Kaštelani i njihovi gosti ukrstit će kuhače kako bi spravili najbolje jelo od boba.

Da, dobro ste pročitali - ove subote održava se tradicionalna Fešta o' boba. Prijave su još u tijeku, a kako saznajemo od organizatora - Udruge jubitelja boba u osnivanju već je prijavljeno 70 ekipa.

Uvjeti za sudjelovanje u ovoj fešti su jednostavni - ljubav prema ovoj starinskoj namirnici koja je othranila težake, a danas se nalazi na jelovnicima prestižnih restorana.

Ocjenjivački sud u sastavu chef Nikola Tomić, vinar Ivan Kovač Matela i chef Duje Pisac imat će težak zadatak - kušati sve delicije koje im dođu na ocjenjivanje.

-Bob je namirnica naših težaka i othranila je generacije Kaštelana. Na feštama smo kušali razna jela, od tradicionalnih do inovacija - imali smo i kolače i sladoled od boba. Svako jelo je dobrodošlo i sve ćemo kušati, pojasnio je Tomić.

Fešta o' boba dio je kaštelanske tradicije ali i prilika za promociju Kaštela.

- Fešta o' boba je uvod u turističku gastro sezonu, pored naših kaštelanskih vina. Fešta koja je nadaleko poznata - atrakcija je za sve Kaštelane ali i za naše goste, kazala je direktorica TZ Kaštela, Nada Maršić.

Pučke fešte uvijek imaju podršku Grada Kaštela jer je to manifestacija koja slavu tradiciju, ljubav i zajedništvo.

- Mi smo uvijek podrška u ovakvim manifestacijama ali da nema naših udruga koje organiziraju ovakve fešte mi ne bismo imali što financirati, tako da pohvale idu u njihovom smjeru. Bob je naša tradicija, autohtona namirnica u kojoj uživaju generacije Kaštelana i drago mi je što se glas o bobu kroz feštu pronio po cijeloj Hrvatskoj, zaključio je Grgica Benutić, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo.

Što nas očekuje ove godine na najposjećenijoj fešti u Dalmaciji pojasnio je član udruge, Jure Bedalov.

- Imamo jako puno prijavljenih ekipa tako da nas pomalo strah gdje će svi stati. U prijavljenim ekipama većina su Kaštelani ali ima i gostiju iz okolnih gradova. Vjerujemo kako će nas vrijeme poslužiti ovog vikenda te da ćemo svi slupa uživati u 18. Festi o' boba, kazao je Bedalov.

Iz udruge pozivaju sve Kaštelane, a i one koji to nisu, jer je ovo, ipak, najposjećenija gastro fešta u Dalmaciji, da dođu na Feštu o' boba, uživaju u dobroj spizi i vrhunskoj kaštelanskoj kapljici. Fešta počinje 16. svibnja u 16 sati.