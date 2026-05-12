Prižmić izgubio u osmini finala Mastersa u Rimu

Dino Prižmić završio je svoj sjajan nastup na Mastersu u Rimu porazom u osmini finala od Karena Hačanova, koji je slavio sa 6:1, 7:6.

Time je zaključen fantastičan tjedan mladog hrvatskog tenisača koji je do glavnog turnira stigao kroz kvalifikacije, a potom ostvario nekoliko velikih pobjeda, uključujući i senzacionalan trijumf protiv Novaka Đokovića.

Hačanov je dominantno otvorio susret i već na početku prvog seta oduzeo servis Prižmiću. Ruski tenisač potom je potvrdio break u iscrpljujućem gemu koji je trajao čak 15 minuta, tijekom kojeg je Prižmić propustio tri break-lopte.

Nakon novog breaka Hačanov je poveo 3:0, a Prižmić ni kasnije nije uspio iskoristiti svoje prilike za povratak. Hrvatski tenisač prvi je gem osvojio tek za smanjenje na 4:1, nakon čega je zatražio i liječničku pomoć. Unatoč tome, nastavio je meč, ali je Hačanov bez većih problema priveo prvi set kraju rezultatom 6:1.

Drugi set donio je potpuno drugačiju sliku. Prižmić je odmah napravio break i poveo, no Hačanov je ekspresno uzvratio. U nastavku seta oba su tenisača sigurno držala svoje servise, a najbolju priliku Prižmić je imao kod vodstva Hačanova 5:4, kada je propustio dvije break-lopte.

Set je na kraju otišao u tie-break, gdje je Prižmić prvi stigao do mini-breaka i vodstva 1:0. Međutim, Hačanov je brzo preuzeo kontrolu, poveo 5:1 i ubrzo realizirao prvu meč-loptu za konačnih 7:2 u tie-breaku.

Ruski tenisač tako je izborio četvrtfinale, gdje ga čeka dvoboj protiv Caspera Ruuda.

Unatoč porazu, Prižmić iza sebe ima turnir koji bi mogao predstavljati veliki korak u njegovoj karijeri i potvrdu da hrvatski tenis dobiva novu veliku nadu.