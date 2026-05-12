Projekti i inicijative Sveučilišta u Splitu visoko plasirani na WURI rangiranju

Projekti i inicijative Sveučilišta u Splitu visoko su plasirani na WURI rangiranju. Na ovogodišnjem WURI rangiranju sudjelovalo je oko 2000 institucija s ukupno 13.211 inovativnih programa i inicijativa. WURI rangiranje iz godine u godinu potvrđuje rast i globalnu prepoznatljivost među visokoškolskim institucijama diljem svijeta.

WURI, odnosno World University Rankings for Innovation vrednuje inovativnost, različitost i dugoročni utjecaj na gospodarstvo, društvo i međunarodnu suradnju. U međunarodnoj konkurenciji, plasman Sveučilišta u Splitu na 53. mjesto globalno predstavlja izniman uspjeh i potvrđuje kvalitetu provedenih aktivnosti te stratešku usmjerenost Sveučilišta na društvenu odgovornost, međunarodnu suradnju i suvremene obrazovne modele. Ovo je značajan napredak u odnosu na prošlu godinu, kada je Sveučilište rangirano na 79. mjestu, te nastavak pozitivnog trenda - 2024.godine bili smo na 94. mjestu, dok smo 2023. bili u rangu 101-200 sveučilišta.

Sveučilište u Splitu istaknulo se u osam kategorija ove godine. U kategoriji Student Support and Engagement (A1) rangirano je na sjajnom 5. mjestu, s integriranim pristupom usmjerenim na cjelovitu podršku studentima kroz mentorstvo, akademsko savjetovanje, razvoj karijere, mentalno zdravlje i uključivost, čime se stvara poticajno i dostupno akademsko okruženje za sve studente. U kategoriji Industrial Application (A3) osigurali smo 24. mjesto, što svjedoči o tome da naši istraživački rezultati zaista ulaze u praksu i korisni su gospodarstvu.

Sveučilište je ostvarilo izvanredne rezultate u kategorijama koje vrednuju stvarni utjecaj znanja. U kategoriji Social Impact through Knowledge Transfer (C5) Sveučilište je rangirano na 3. mjestu, dok je u kategoriji Representative Research Project (C1) i kategoriji Financial Impact-Driven Technology Transfer (C8) rangirano na 6. mjestu. Ovo potvrđuje da istraživanja koja se provode imaju stvarni društveni i ekonomski doprinos.

U kategoriji Entrepreneurial Culture & Ecosystem (A4) Sveučilište je rangirano na 51. mjestu, čime pokazuje da potiče buduće inovatore i poduzetnike. U kategoriji SDG- and ESG-Based Responses to Past and Present Global Challenges (A8) osigurano je 54. mjesto, što odražava predanost održivom razvoju i odgovoru na ključne svjetske izazove. U kategoriji University Brand and Reputation (B8) plasirano je na 69. mjesto, što govori o prepoznatljivosti projektnih brendova Sveučilišta. Cjelokupan ovogodišnji rezultat potvrđuje stratešku orijentaciju Sveučilišta prema inovacijama, društvenoj odgovornosti i međunarodnoj prepoznatljivosti.