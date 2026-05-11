VIDEO koji svi dijele: Adrijeva Anja zaplakala usred obreda, snimke s pira poznatog splitskog influencera danima kruže društvenim mrežama

Već danima društvenim mrežama kruže snimke s pira poznatog splitskog influencera i youtubera Adriana Petričevića i njegove odabranice Anje. Videozapisi sa svadbenog slavlja masovno se dijele Instagramom i TikTokom, a pratitelji komentiraju atmosferu, glazbu, ulazak mladenaca i emotivne trenutke koji su obilježili njihov veliki dan.

Posebnu pažnju izazvao je video nastao tijekom obreda vjenčanja. Na snimci se vidi izrazito emotivan trenutak u kojem je mlada Anja zaplakala, što je dodatno dirnulo brojne pratitelje koji su pogledali videozapis.

Emotivan trenutak koji je osvojio pratitelje

Upravo taj kadar, nastao tijekom samog obreda, postao je jedan od najkomentiranijih detalja s vjenčanja. Mnogi su istaknuli kako se na snimci jasno vidi koliko je trenutak bio poseban za mladence.

Anjine suze nisu prošle nezapaženo, a video je vrlo brzo privukao veliku pažnju na društvenim mrežama. Pratitelji su ga dijelili, komentirali i isticali kako se radi o jednom od najemotivnijih trenutaka cijelog slavlja.

Ulazak mladenaca odmah postao hit

Osim emotivnog dijela obreda, veliku pažnju privukao je i ulazak mladenaca u salu. Adri i Anja pred goste su stigli uz pjesmu "Tokyo Drift". Snimka tog trenutka također je među najdijeljenijima, a mnogi komentiraju kako su mladenci odabrali neobičan, efektan i upečatljiv način za početak večeri.

Na svadbi zapjevao i Mile Kitić

Atmosferu na piru dodatno je zagrijao nastup sprskog folk pjevača Mile Kitića. Na snimkama koje se šire društvenim mrežama vidi se kako uzvanici pjevaju, plešu i uživaju u slavlju.

Snimke s vjenčanja Adriana Petričevića i Anje ne prestaju se dijeliti, a svaki novi kadar izaziva reakcije pratitelja.

Od suza tijekom obreda do ulaska uz "Tokyo Drift" i nastupa Mile Kitića, svadba poznatog splitskog influencera očito je postala pravi hit na društvenim mrežama.